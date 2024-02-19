العداء الكويتي الظفيري يحقق ذهبية سباق 800 متر ببطولة آسيا للصالات المغلقة في إيران

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA))

طهران – 19 – 2 (كونا) -- حقق العداء الكويتي إبراهيم الظفيري اليوم الاثنين ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.

وتوج الظفيري بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره دقيقة و46 ثانية و80 جزءا من الثانية.

فيما حل العداء الإيراني سبحان أحمدي بالمركز الثاني يليه عداء من قطر الذي حصل على ميدالية برنزية.

وكان الظفيري قد فاز أمس الأحد بالمركز الأول بتصفيات سباق 800 متر في البطولة الآسيوية بزمن قدره دقيقة واحدة و52 ثانية و11 جزءا من الثانية.

وتقام بطولة آسيا لالعاب القوى للصالات المغلقة في دورتها ال11 في الفترة من 17 الى 19 فبراير الجاري في العاصمة الإيرانية بمشاركة 26 دولة آسيوية. (النهاية) م و / م م ج