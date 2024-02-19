العداء الكويتي الظفيري يحقق ذهبية سباق 800 متر ببطولة آسيا للصالات المغلقة في إيران

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة
طهران – 19 – 2 (كونا) -- حقق العداء الكويتي إبراهيم الظفيري اليوم الاثنين ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.
وتوج الظفيري بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره دقيقة و46 ثانية و80 جزءا من الثانية.
فيما حل العداء الإيراني سبحان أحمدي بالمركز الثاني يليه عداء من قطر الذي حصل على ميدالية برنزية.
وكان الظفيري قد فاز أمس الأحد بالمركز الأول بتصفيات سباق 800 متر في البطولة الآسيوية بزمن قدره دقيقة واحدة و52 ثانية و11 جزءا من الثانية.
وتقام بطولة آسيا لالعاب القوى للصالات المغلقة في دورتها ال11 في الفترة من 17 الى 19 فبراير الجاري في العاصمة الإيرانية بمشاركة 26 دولة آسيوية. (النهاية) م و / م م ج
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