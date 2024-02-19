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فنان كويتي يشارك بأعمال فنية تم تدويرها من مخلفات المعادن في معرض بقطر

2/19/2024 2:37:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 2 (كونا) -- شارك الفنان الكويتي بدر المنصور في معرض (فن التدوير الدولي) في سوق (واقف) بالعاصمة القطرية الدوحة بعدد من القطع الفنية التي تم إعادة تدويرها من مخلفات المعادن وإخراجها بشكل فني رائع.
وقال الفنان المنصور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه يشارك بثمان قطع فنية على أشكال آلات موسيقية تم صناعتها من المخلفات المعدنية بعد إعادة تدويرها معتبرا أن هذا الفن ينقل "القبح إلى الجمال".
وأضاف أن فن إعادة التدوير يتم فيه جمع المخلفات المعدنية عن طريق توليفها وترتيبها وتنسيقها وإيجاد العلاقات بين القطع المعدنية وترتيبها بشكل مناسب ومتناسق لتخرج بشكل فني جميل إلى العلن مشيرا إلى أنه يتم عمل إطار للقطع الموسيقية المراد عملها ثم يتم تدعيمها بالمخلفات المعدنية.
وأوضح أن القطعة الفنية الواحدة التي يتم إعادة تدويرها من مخلفات المعادن تستغرق فترة زمنية ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر مبينا انها المشاركة الثانية له في قطر.
وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعرض وادارة سوق (واقف) على الاهتمام وحسن التنظيم للمعرض الذي يشارك فيه عدد من الفنانين من مختلف دول العالم.
وانطلق معرض فن (التدوير الدولي تدوير) الذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص القطري في سوق (واقف) أمس الأحد بمشاركة 30 فنانا يمثلون أكثر من 17 دولة ويستمر لغاية 29 فبراير الجاري. (النهاية)

س س س / ر س



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