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وزير الخارجية الصيني يستعرض في إسبانيا العلاقات الثنائية وفرص التعاون

2/19/2024 2:37:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 2 (كونا) -- أعلن قصر (لا مونكلوا) الرئاسي أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعرض في العاصمة الإسبانية (مدريد) اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في المجالين الاقتصادي والثقافي.
وقال قصر (لا مونكلوا) الرئاسي في بيان إن الوزير الصيني اجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إطار جولته الأوروبية لتسليط الضوء على اللحظة الجيدة التي تمر بها العلاقة بين البلدين والتي تعززت خلال الرحلة التي أجراها سانشيز إلى الصين في مارس 2023 .
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء فرص التعاون في المجالين الاقتصادي والثقافي بهدف تعميق العلاقات بين البلدين لافتين إلى ضرورة تطويرها في إطار من التوازن والمعاملة بالمثل.
ولفت إلى أن يي وسانشيز تناولا أيضا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين التي تعد شريكا استراتيجيا لدول الاتحاد.
وذكر البيان أن سانشيز سلط الضوء خلال الاجتماع على دور الصين ومساهمتها في مساعي تحقيق السلام والاستقرار في أوكرانيا وغزة وكذلك في مواجهة التحديات العالمية وعلى رأسها حالة الطوارئ المناخية.
وفي بيان آخر قال (البيت الملكي الإسباني) إن يي توجه بعد لقائه مع سانشيز إلى قصر (لا ثارثويلا) الملكي حيث استقبله ملك إسبانيا فيليبي السادس لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
واجتمع يي في مستهل زيارته لإسبانيا أمس الأحد في مدينة (قرطبة) الأندلسية مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألبارس الذي قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع انهما اتفقا على دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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