وزير الخارجية الصيني يستعرض في إسبانيا العلاقات الثنائية وفرص التعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 2 (كونا) -- أعلن قصر (لا مونكلوا) الرئاسي أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعرض في العاصمة الإسبانية (مدريد) اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في المجالين الاقتصادي والثقافي.
وقال قصر (لا مونكلوا) الرئاسي في بيان إن الوزير الصيني اجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إطار جولته الأوروبية لتسليط الضوء على اللحظة الجيدة التي تمر بها العلاقة بين البلدين والتي تعززت خلال الرحلة التي أجراها سانشيز إلى الصين في مارس 2023 .
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء فرص التعاون في المجالين الاقتصادي والثقافي بهدف تعميق العلاقات بين البلدين لافتين إلى ضرورة تطويرها في إطار من التوازن والمعاملة بالمثل.
ولفت إلى أن يي وسانشيز تناولا أيضا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين التي تعد شريكا استراتيجيا لدول الاتحاد.
وذكر البيان أن سانشيز سلط الضوء خلال الاجتماع على دور الصين ومساهمتها في مساعي تحقيق السلام والاستقرار في أوكرانيا وغزة وكذلك في مواجهة التحديات العالمية وعلى رأسها حالة الطوارئ المناخية.
وفي بيان آخر قال (البيت الملكي الإسباني) إن يي توجه بعد لقائه مع سانشيز إلى قصر (لا ثارثويلا) الملكي حيث استقبله ملك إسبانيا فيليبي السادس لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
واجتمع يي في مستهل زيارته لإسبانيا أمس الأحد في مدينة (قرطبة) الأندلسية مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألبارس الذي قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع انهما اتفقا على دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)
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