الاحتلال يشن غارات على منطقة (صيدا) البعيدة عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ويوقع عددا من الإصابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 19 - 2 (كونا) –- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة (صيدا) البعيدة عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة موقعة عددا من الاصابات.
وذكرت الوكالة في بيان أن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات على منطقة (الغازية) جنوب مدينة (صيدا) للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية.
واضافت ان الغارات استهدفت مستودعا يستخدم لصناعة الاطارات والمولدات الكهربائية ومحيط معمل لصناعة الرخام ما ادى الى اصابة 14 شخصا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين والى دمار كبير واشتعال النيران في الموقعين المستهدفين.
وذكرت الوكالة ان الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ اطراف بلدات (يارين) و(البستان) و(مروحين) ومنطقة (المحافر) في بلدة (العديسة).
من جهة اخرى نقلت الوكالة عن "المقاومة" قولها في بيان منفصل إن عناصرها استهدفت موقع (بركة ريشا) وموقعي (الرمتا) و(السماقة) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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