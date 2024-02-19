انطلاق منافسات بطولة قطر (إكسون موبيل) المفتوحة للتنس للرجال 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 – 2 (كونا) –- انطلقت اليوم الاثنين منافسات الدور الرئيسي لبطولة قطر (إكسون موبيل) المفتوحة للتنس للرجال 2024.
وتأهل إلى الدور الثاني اللاعب المجري مارتون فوسوفيكس المصنف (80 عالميا) بعد فوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت حامل لقب البطولة مرتين عامي 2019 و2022 بمجموعتين دون مقابل بواقع (6ـ1) و(6ـ3) ليحرم اللاعب المجري نظيره الإسباني من تحقيق لقبه الثالث في البطولة.
كما تأهل إلى الدور نفسه الصيني تشينتشين تشانج بتغلبه على الإيطالي لورينزو موسيتي المصنف السابع بالبطولة بواقع (6ـ2) و (6ـ0) فيما فاز الروسي بافل كوتوف على الإيطالي الآخر لورينزو سوينجو بواقع (6ـ2) و (7ـ5).
ويستهل البريطاني آندي موراي الفائز بلقب البطولة عامي 2008 و2009 مشواره في البطولة غدا الثلاثاء بمواجهة الفرنسي الكسندر مولير فيما يلعب الفرنسي جايل مونفيس مع نظيره الهولندي بوتيتش فان دي زاندتشولب.
وأعلن حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف غيابه عن البطولة لعدم جاهزيته بشكل كامل فيما أعلن الإسباني رافائيل نادال اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة بسبب حاجته للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة.
ويستضيف البطولة الاتحاد القطري للتنس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.(النهاية)
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