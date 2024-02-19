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انطلاق منافسات بطولة قطر (إكسون موبيل) المفتوحة للتنس للرجال 2024

2/19/2024 2:37:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 – 2 (كونا) –- انطلقت اليوم الاثنين منافسات الدور الرئيسي لبطولة قطر (إكسون موبيل) المفتوحة للتنس للرجال 2024.
وتأهل إلى الدور الثاني اللاعب المجري مارتون فوسوفيكس المصنف (80 عالميا) بعد فوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت حامل لقب البطولة مرتين عامي 2019 و2022 بمجموعتين دون مقابل بواقع (6ـ1) و(6ـ3) ليحرم اللاعب المجري نظيره الإسباني من تحقيق لقبه الثالث في البطولة.
كما تأهل إلى الدور نفسه الصيني تشينتشين تشانج بتغلبه على الإيطالي لورينزو موسيتي المصنف السابع بالبطولة بواقع (6ـ2) و (6ـ0) فيما فاز الروسي بافل كوتوف على الإيطالي الآخر لورينزو سوينجو بواقع (6ـ2) و (7ـ5).
ويستهل البريطاني آندي موراي الفائز بلقب البطولة عامي 2008 و2009 مشواره في البطولة غدا الثلاثاء بمواجهة الفرنسي الكسندر مولير فيما يلعب الفرنسي جايل مونفيس مع نظيره الهولندي بوتيتش فان دي زاندتشولب.
وأعلن حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف غيابه عن البطولة لعدم جاهزيته بشكل كامل فيما أعلن الإسباني رافائيل نادال اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة بسبب حاجته للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة.
ويستضيف البطولة الاتحاد القطري للتنس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.(النهاية)

س س س / م ع ح ع




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