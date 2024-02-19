السويد تستدعي السفير الروسي وتعلن إمكانية فرض عقوبات على روسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الروسي في السويد إثر وفاة المعارض المسجون اليكسي نافالني.

وقال وزير الخارجية، توبياس بيلستروم، في بيان "إن الحكومة السويدية بادرت على المستوى الأوروبي إلى درس إمكان فرض عقوبات جديدة على موسكو.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

19/02/2024 22:05:39