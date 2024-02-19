السويد تستدعي السفير الروسي وتعلن إمكانية فرض عقوبات على روسيا

السويد تستدعي السفير الروسي وتعلن إمكانية فرض عقوبات على روسيا
التاريخ
2/19/2024 2:36:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الروسي في السويد إثر وفاة المعارض المسجون اليكسي نافالني.
وقال وزير الخارجية، توبياس بيلستروم، في بيان "إن الحكومة السويدية بادرت على المستوى الأوروبي إلى درس إمكان فرض عقوبات جديدة على موسكو.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
19/02/2024 22:05:39
MENAFN19022024000117011021ID1107871720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.