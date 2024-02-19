بحث تعزيز التعاون بين جامعتي آل البيت و باهانج الماليزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 19 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ووفد من جامعة ولاية باهانج الماليزية، اليوم الاثنين، أوجه التعاون والشراكة الأكاديمية بين الجامعتين.
وأكد نصير، خلال اللقاء، أن الجامعة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات للطلبة الماليزيين في جميع مراحل دراستهم.
وخلال زيارة الوفد لكلية الشريعة عبر عميد مركز تطوير اللغة العربية الدكتور أحمد فريد والمحاضر أول في اللغة العربية من جامعة ولاية باهانج (UCYP) الدكتور كمال العقربي عن رغبتهما بمزيد من التعاون لإرسال المزيد من الطلبة الماليزيين الراغبين بدراسة الشريعة الإسلامية في جامعة آل البيت لما تتمتع به من سمعة طيبة وما يتناقله الطلبة الماليزيين الدراسين في الكلية من صورة إيجابية عن الجامعة.
بدوره، أطلع عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا الوفد على البرامج الأكاديمية المتاحة في الكلية وما تقدمه من تسهيلات للطلبة الماليزيين، لافتا إلى أن الكلية تعتبر الطلبة الماليزيين إضافة نوعية للبيئة الأكاديمية في الكلية ولما يتمتعون به من حسن السيرة والسلوك.
كما أكد نائب عميد كلية الشريعة، الدكتور عروة الدوري، أن الكلية تسعى إلى التميز في توفير بيئة أكاديمية مشجعة وتعليم شرعي نوعي قائم على الوسطية والاعتدال، الى جانب تنظيم أنشطة أكاديمية لامنهجية تعد سنويًا، ودورات معززة للنشاط الأكاديمي للطلبة الماليزيين.
من جانبه، أكد مدير القبول والتسجيل في الجامعة، سيلم الناجي، أن دائرة القبول تقدم جميع التسهيلات للطلبة الماليزيين وتوفر لهم دعما خاصا من قبل مختصين فيها للتعامل مع الطلبة الوافدين وحل الإشكاليات التي قد تواجههم، معتبرا أن الطالب الماليزي يمثل نموذجا متميزًا في حسن الالتزام الدراسي والتحصيل العلمي المميز واندماجهم بالمجتمع المحلي.
وأكد مدير مركز اللغات في جامعة آل البيت، الدكتور يوسف أبو دلبوح، أن المركز يقوم بدوره في استقبال الطلبة الماليزيين والاهتمام بهم منذ وصولهم المطار وتعزيز قدرات الطالب الماليزي باللغة العربية ليكون أكثر قدرة على الاندماج بالبرامج الدراسية في كلية الشريعة.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ه ح
19/02/2024 22:02:11
MENAFN19022024000117011021ID1107871719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.