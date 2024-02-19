بحث تعزيز التعاون بين جامعتي آل البيت و باهانج الماليزية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 19 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ووفد من جامعة ولاية باهانج الماليزية، اليوم الاثنين، أوجه التعاون والشراكة الأكاديمية بين الجامعتين.

وأكد نصير، خلال اللقاء، أن الجامعة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات للطلبة الماليزيين في جميع مراحل دراستهم.

وخلال زيارة الوفد لكلية الشريعة عبر عميد مركز تطوير اللغة العربية الدكتور أحمد فريد والمحاضر أول في اللغة العربية من جامعة ولاية باهانج (UCYP) الدكتور كمال العقربي عن رغبتهما بمزيد من التعاون لإرسال المزيد من الطلبة الماليزيين الراغبين بدراسة الشريعة الإسلامية في جامعة آل البيت لما تتمتع به من سمعة طيبة وما يتناقله الطلبة الماليزيين الدراسين في الكلية من صورة إيجابية عن الجامعة.

بدوره، أطلع عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا الوفد على البرامج الأكاديمية المتاحة في الكلية وما تقدمه من تسهيلات للطلبة الماليزيين، لافتا إلى أن الكلية تعتبر الطلبة الماليزيين إضافة نوعية للبيئة الأكاديمية في الكلية ولما يتمتعون به من حسن السيرة والسلوك.

كما أكد نائب عميد كلية الشريعة، الدكتور عروة الدوري، أن الكلية تسعى إلى التميز في توفير بيئة أكاديمية مشجعة وتعليم شرعي نوعي قائم على الوسطية والاعتدال، الى جانب تنظيم أنشطة أكاديمية لامنهجية تعد سنويًا، ودورات معززة للنشاط الأكاديمي للطلبة الماليزيين.

من جانبه، أكد مدير القبول والتسجيل في الجامعة، سيلم الناجي، أن دائرة القبول تقدم جميع التسهيلات للطلبة الماليزيين وتوفر لهم دعما خاصا من قبل مختصين فيها للتعامل مع الطلبة الوافدين وحل الإشكاليات التي قد تواجههم، معتبرا أن الطالب الماليزي يمثل نموذجا متميزًا في حسن الالتزام الدراسي والتحصيل العلمي المميز واندماجهم بالمجتمع المحلي.

وأكد مدير مركز اللغات في جامعة آل البيت، الدكتور يوسف أبو دلبوح، أن المركز يقوم بدوره في استقبال الطلبة الماليزيين والاهتمام بهم منذ وصولهم المطار وتعزيز قدرات الطالب الماليزي باللغة العربية ليكون أكثر قدرة على الاندماج بالبرامج الدراسية في كلية الشريعة.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ه ح

19/02/2024 22:02:11