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غزة: تعطل محطة تحلية المياه بمستشفى الأمل إثر استهدافها من قبل الاحتلال

2/19/2024 2:36:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، تعطلت بشكل كامل، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها بشكل مباشر.
وأضافت الجمعية، مساء اليوم الاثنين، أن كمية مياه الشرب المتوفرة لا تكفي سوى لثلاثة أيام فقط، مشيرة إلى أن استهدافات عدة، بمحيط المستشفى أدت إلى أضرار مادية في مبناه، ما تسبب بحالة من الرعب بين المرضى ومرافقيهم.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ ه ح
19/02/2024 21:59:56

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