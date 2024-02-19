غزة: تعطل محطة تحلية المياه بمستشفى الأمل إثر استهدافها من قبل الاحتلال

غزة: تعطل محطة تحلية المياه بمستشفى الأمل إثر استهدافها من قبل الاحتلال
التاريخ
2/19/2024 2:36:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، تعطلت بشكل كامل، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها بشكل مباشر.
وأضافت الجمعية، مساء اليوم الاثنين، أن كمية مياه الشرب المتوفرة لا تكفي سوى لثلاثة أيام فقط، مشيرة إلى أن استهدافات عدة، بمحيط المستشفى أدت إلى أضرار مادية في مبناه، ما تسبب بحالة من الرعب بين المرضى ومرافقيهم.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ ه ح
19/02/2024 21:59:56
MENAFN19022024000117011021ID1107871718
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