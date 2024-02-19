المبيضين يلتقي وزيري الإعلام السعودي والثقافة العراقي

MENAFN - Jordan News Agency)

الرياض 19 شباط (بترا)- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد البدراني، في لقاءين منفصلين اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام الذي يبدأ فعالياته غدا الثلاثاء.

وبحث الوزير المبيضين، خلال لقائه وزير الإعلام السعودي، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والسعودية، وتبادل الخبرات والزيارات بين مؤسسات الإعلام في كلا البلدين، بما ينعكس على تطوير الأداء وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد الوزير السعودي عمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصا في مجال الإعلام.

كما أشار المبيضين، خلال لقائه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، إلى عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال الإعلام.

وأشاد الوزير العراقي بمستوى التنسيق والتعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، والذي ترجمته مذكرات التفاهم بين مؤسسات الإعلام في كلا البلدين، وتبادل الزيارات بين الوفود الإعلامية في البلدين الشقيقين.

--(بترا)

هـ أ /ب ع/ هـ ح

19/02/2024 21:55:37