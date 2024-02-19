المبيضين يلتقي وزيري الإعلام السعودي والثقافة العراقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرياض 19 شباط (بترا)- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد البدراني، في لقاءين منفصلين اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام الذي يبدأ فعالياته غدا الثلاثاء.
وبحث الوزير المبيضين، خلال لقائه وزير الإعلام السعودي، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والسعودية، وتبادل الخبرات والزيارات بين مؤسسات الإعلام في كلا البلدين، بما ينعكس على تطوير الأداء وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأكد الوزير السعودي عمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصا في مجال الإعلام.
كما أشار المبيضين، خلال لقائه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، إلى عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال الإعلام.
وأشاد الوزير العراقي بمستوى التنسيق والتعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، والذي ترجمته مذكرات التفاهم بين مؤسسات الإعلام في كلا البلدين، وتبادل الزيارات بين الوفود الإعلامية في البلدين الشقيقين.
--(بترا)
هـ أ /ب ع/ هـ ح
19/02/2024 21:55:37
MENAFN19022024000117011021ID1107871717
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