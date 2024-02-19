كاغ تطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مهامها بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 شباط (بترا)- شاركت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، اليوم الاثنين، باجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل، وأطلعتهم على قرار مجلس الأمن رقم 2720 وعلى مهامها في القطاع.
وفي حديثها للصحفيين بعد الاجتماع الذي ناقش الوضع السيئ للغاية في غزة، قالت كاغ إن المساعدات الكافية لا تدخل غزة، موضحة أن توزيعها أصبح صعبًا بشكل متزايد.
وأثناء وجودها في بروكسل، التقت كاغ أيضًا بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك؛ ووزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت؛ والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة أن كاغ ومهامها لن يحلا محل وكالة الغوث (الاونروا) في غزة، مضيفا أن المسؤولة الأممية تتعامل مع الجانب الفلسطيني من خلال السلطة الفلسطينية.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
19/02/2024 21:31:21
MENAFN19022024000117011021ID1107871716
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