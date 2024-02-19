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كاغ تطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مهامها بشأن غزة

2/19/2024 2:36:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 شباط (بترا)- شاركت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، اليوم الاثنين، باجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل، وأطلعتهم على قرار مجلس الأمن رقم 2720 وعلى مهامها في القطاع.
وفي حديثها للصحفيين بعد الاجتماع الذي ناقش الوضع السيئ للغاية في غزة، قالت كاغ إن المساعدات الكافية لا تدخل غزة، موضحة أن توزيعها أصبح صعبًا بشكل متزايد.
وأثناء وجودها في بروكسل، التقت كاغ أيضًا بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك؛ ووزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت؛ والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة أن كاغ ومهامها لن يحلا محل وكالة الغوث (الاونروا) في غزة، مضيفا أن المسؤولة الأممية تتعامل مع الجانب الفلسطيني من خلال السلطة الفلسطينية.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
19/02/2024 21:31:21

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