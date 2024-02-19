14 جريحا في غارتين إسرائيليتين قرب صيدا جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 19شباط( بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني في بيروت أن الغارتين اللتين نفذهما الطيران الحربي إسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، على مستودعين ضخمين في منطقة الغازية قرب صيدا جنوب لبنان، أوقعتا 14 جريحًا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين.

وكانت الغارتان استهدفتا مستودعًا يستخدم لصناعة الإطارات والمولدات ومحيط معمل لصناعة الرخام، وفق تقرير أمني رسمي.

ودعا لبنان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها.

وجاء الموقف اللبناني عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية تعليقا على الغارتين الإسرائيليتين في منطقة الغازبة قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.

وجاء في البيان" ندعو كل الدول الراغبة في إعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء إسرائيلي في بلدة الغازية - جنوب لبنان".

--(بترا)

ف ج/أز/ هـ ح

19/02/2024 21:13:39