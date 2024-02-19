14 جريحا في غارتين إسرائيليتين قرب صيدا جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 19شباط( بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني في بيروت أن الغارتين اللتين نفذهما الطيران الحربي إسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، على مستودعين ضخمين في منطقة الغازية قرب صيدا جنوب لبنان، أوقعتا 14 جريحًا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين.
وكانت الغارتان استهدفتا مستودعًا يستخدم لصناعة الإطارات والمولدات ومحيط معمل لصناعة الرخام، وفق تقرير أمني رسمي.
ودعا لبنان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها.
وجاء الموقف اللبناني عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية تعليقا على الغارتين الإسرائيليتين في منطقة الغازبة قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.
وجاء في البيان" ندعو كل الدول الراغبة في إعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء إسرائيلي في بلدة الغازية - جنوب لبنان".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
19/02/2024 21:13:39
MENAFN19022024000117011021ID1107871715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.