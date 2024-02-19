الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 19 شباط (بترا)- نظم ملتقى ونادي المتقاعدين العسكريين بمحافظة جرش في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين، اليوم الاثنين، احتفالا بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وقال محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، خلال رعايته الاحتفال، إن يوم الوفاء للمتقاعدين جاء تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لنستذكر فيه التضحيات التي قدمها الجيش العربي والأجهزة الأمنية منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية واستذكارًا لشهداء الوطن والواجب والمصابين العسكريين الذين سطروا المجد في صفحات التاريخ دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مؤكدًا أن التعاضد والتكاتف بين الأردنيين واللحمة الوطنية تؤكد على الولاء والانتماء للقائد والوطن ليبقى ساحة أمن واستقرار.
وقال رئيس ملتقى المتقاعدين، اللواء حسن القيام، إن المتقاعدين العسكريين هم الرديف الأول لقواتنا المسلحة كيف لا وقد روّى دماء زملائنا ثرى أرض فلسطين، مشيرًا إلى مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة والذي يشهد له القاصي والداني.
وبين أن يوم الوفاء الذي اختاره جلالة القائد الأعلى في 15شباط جاء تقديرًا وتكريمًا لهم على ما قدموه من تضحيات طيلة فترة خدمتهم، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأكد المنسق العام للملتقى مروان الرواشدة أن المتقاعدين العسكريين كانوا وسيبقون جنود الوطن الأوفياء وسنبقى نقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهه وحماية حدوده من كل الذين تسول لهم أنفسهم العبث باستقراره وتماسك أبناء شعبه.
وألقى المتقاعد من القوات المسلحة الدكتور هاني الرواشدة والنقيب المتقاعد أمل العتوم والمتقاعد العسكري رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق كلمات عبروا فيها عن سعادتهم وشكرهم العميق وامتنانهم لهذه اللفتة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية الملكية للمتقاعدين.
وفي نهاية الاحتفال الذي تخلله عرض فيلم عن هذه المناسبه كرّم المحافظ الفاعور عددا من المتقاعدين العسكريين.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
19/02/2024 21:11:26
MENAFN19022024000117011021ID1107871714
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