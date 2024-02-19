الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 19 شباط (بترا)- نظم ملتقى ونادي المتقاعدين العسكريين بمحافظة جرش في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين، اليوم الاثنين، احتفالا بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وقال محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، خلال رعايته الاحتفال، إن يوم الوفاء للمتقاعدين جاء تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لنستذكر فيه التضحيات التي قدمها الجيش العربي والأجهزة الأمنية منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية واستذكارًا لشهداء الوطن والواجب والمصابين العسكريين الذين سطروا المجد في صفحات التاريخ دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مؤكدًا أن التعاضد والتكاتف بين الأردنيين واللحمة الوطنية تؤكد على الولاء والانتماء للقائد والوطن ليبقى ساحة أمن واستقرار.

وقال رئيس ملتقى المتقاعدين، اللواء حسن القيام، إن المتقاعدين العسكريين هم الرديف الأول لقواتنا المسلحة كيف لا وقد روّى دماء زملائنا ثرى أرض فلسطين، مشيرًا إلى مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة والذي يشهد له القاصي والداني.

وبين أن يوم الوفاء الذي اختاره جلالة القائد الأعلى في 15شباط جاء تقديرًا وتكريمًا لهم على ما قدموه من تضحيات طيلة فترة خدمتهم، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأكد المنسق العام للملتقى مروان الرواشدة أن المتقاعدين العسكريين كانوا وسيبقون جنود الوطن الأوفياء وسنبقى نقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهه وحماية حدوده من كل الذين تسول لهم أنفسهم العبث باستقراره وتماسك أبناء شعبه.

وألقى المتقاعد من القوات المسلحة الدكتور هاني الرواشدة والنقيب المتقاعد أمل العتوم والمتقاعد العسكري رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق كلمات عبروا فيها عن سعادتهم وشكرهم العميق وامتنانهم لهذه اللفتة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية الملكية للمتقاعدين.

وفي نهاية الاحتفال الذي تخلله عرض فيلم عن هذه المناسبه كرّم المحافظ الفاعور عددا من المتقاعدين العسكريين.

--(بترا)

ع.ف/أز/ هـ ح

19/02/2024 21:11:26