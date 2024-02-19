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الأورومتوسطي يرحب ببيان أممي حول الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات

2/19/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار خبراء في الأمم المتحدة بيانًا يعرب عن القلق إزاء تقارير موثوقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد على أهميته في الوقت الذي تستمر فيه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وحث المرصد على اعتماد بيان خبراء الأمم المتحدة كوثيقة إضافية لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك نظر محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الخبراء أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك فتيات، قد اختفوا بعد وصول الجيش الإسرائيلي في غزة إليهم.
وجدد المرصد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي تم اعتقالهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء، وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وضمنهم فتيات ونساء وأطفال .
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
19/02/2024 20:57:08

MENAFN19022024000117011021ID1107871713

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