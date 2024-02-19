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برلين تستدعي السفير الروسي لديها في أعقاب وفاة نافالني

2/19/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء سفير روسيا لدى بلادها إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في سجن روسي، وتعتزم ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراح فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا في أعقاب وفاة نافالني.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه سيتم استخدام أداة للاتحاد الأوروبي تسمح بفرض عقوبات على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمعاقبة روسيا على وفاة نافالني.
بدورها قالت الناطقة باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها "تدعو صراحة إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين في روسيا ولا سيما منذ إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا".
ومن جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن رد فعل الغرب على وفاة المعارض أليكسي نافالني "غير مقبول"، وإن التحقيق في وفاة نافالني مستمر ويجري وفقا للقانون الروسي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
19/02/2024 20:53:57

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