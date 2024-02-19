برلين تستدعي السفير الروسي لديها في أعقاب وفاة نافالني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء سفير روسيا لدى بلادها إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في سجن روسي، وتعتزم ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراح فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا في أعقاب وفاة نافالني.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه سيتم استخدام أداة للاتحاد الأوروبي تسمح بفرض عقوبات على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمعاقبة روسيا على وفاة نافالني.
بدورها قالت الناطقة باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها "تدعو صراحة إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين في روسيا ولا سيما منذ إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا".
ومن جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن رد فعل الغرب على وفاة المعارض أليكسي نافالني "غير مقبول"، وإن التحقيق في وفاة نافالني مستمر ويجري وفقا للقانون الروسي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
19/02/2024 20:53:57
MENAFN19022024000117011021ID1107871712
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