المحترف الفلسطيني البطاط يجتاز الفحص الطبي يلتحق بالفيصلي
التاريخ
2/19/2024 2:36:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- التحق المحترف الفلسطيني مصعب البطاط اليوم الاثنين، بالنادي الفيصلي، تمهيدا لمشاركة فريق كرة القدم في منافسات المرحلة المقبلة.
ووصل اللاعب إلى عمان اليوم، حيث تمكن من اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له، بانتظار الالتحاق بتدريبات الفريق اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وكان الفيصلي عزز صفوفه في الأيام الأخيرة بالمحترف الكاميروني رونالد ونجا والمحترف الفلسطيني البطاط استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
19/02/2024 20:50:20
MENAFN19022024000117011021ID1107871711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.