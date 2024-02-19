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المحترف الفلسطيني البطاط يجتاز الفحص الطبي يلتحق بالفيصلي

2/19/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- التحق المحترف الفلسطيني مصعب البطاط اليوم الاثنين، بالنادي الفيصلي، تمهيدا لمشاركة فريق كرة القدم في منافسات المرحلة المقبلة.
ووصل اللاعب إلى عمان اليوم، حيث تمكن من اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له، بانتظار الالتحاق بتدريبات الفريق اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وكان الفيصلي عزز صفوفه في الأيام الأخيرة بالمحترف الكاميروني رونالد ونجا والمحترف الفلسطيني البطاط استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
19/02/2024 20:50:20

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