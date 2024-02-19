تمرين وهمي في مستشفى الأيمان بعجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 19شباط (بترا) – نفذ مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين تمرينا وهميا في مبنى المستشفى بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف وعدد من ممثلين الدوائر الرسمية.
وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات إن إدارة المستشفى تسعى لزيادة وعي الكوادر ورفع جاهزيتها بهدف تأمين سلامة المرضى في حالات الطوارئ تحقيقًا لمعايير اعتماد المؤسسات الصحية مشيرًا إلى أن التمرين تضمن (إخلاء وهمي، إطفاء حريق، إنقاذ حالات فرضية حريق، فرضية زلزال).
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
19/02/2024 20:49:29
MENAFN19022024000117011021ID1107871710
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