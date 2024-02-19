تمرين وهمي في مستشفى الأيمان بعجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 19شباط (بترا) – نفذ مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين تمرينا وهميا في مبنى المستشفى بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف وعدد من ممثلين الدوائر الرسمية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات إن إدارة المستشفى تسعى لزيادة وعي الكوادر ورفع جاهزيتها بهدف تأمين سلامة المرضى في حالات الطوارئ تحقيقًا لمعايير اعتماد المؤسسات الصحية مشيرًا إلى أن التمرين تضمن (إخلاء وهمي، إطفاء حريق، إنقاذ حالات فرضية حريق، فرضية زلزال).

--(بترا)

ع.ف/أز/ ع ط

19/02/2024 20:49:29