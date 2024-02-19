اليرموك تشارك بورش لتطوير المختبرات في إسبانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 19 شباط (بترا) - شارك عدد من أساتذة وطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك في ورش تدريبية نظمتها جامعة كاستيلا لامانشا الإسبانية، وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير المختبرات عن بُعد والمختبرات الافتراضية لتدريس وتدريب طلبة كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.
وقال عميد الكلية، المدير العام للمشروع الدكتور موفق العتوم، في بيان اليوم الاثنين إن هذا المشروع مدعوم من برنامج ايراسموس بلس الأوروبي، وتديره جامعة اليرموك، ويشارك فيه 15 شريكًا أكاديميًا وشركات من الأردن ولبنان والمغرب وتنزانيا وألمانيا وإسبانيا.
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع جاء للمساهمة في عملية التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز على تدريس المختبرات العملية في كليات الهندسة.
--(بترا)
ا.ح/أز / ع ط
19/02/2024 20:46:30
MENAFN19022024000117011021ID1107871709
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