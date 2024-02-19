اليرموك تشارك بورش لتطوير المختبرات في إسبانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 19 شباط (بترا) - شارك عدد من أساتذة وطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك في ورش تدريبية نظمتها جامعة كاستيلا لامانشا الإسبانية، وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير المختبرات عن بُعد والمختبرات الافتراضية لتدريس وتدريب طلبة كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وقال عميد الكلية، المدير العام للمشروع الدكتور موفق العتوم، في بيان اليوم الاثنين إن هذا المشروع مدعوم من برنامج ايراسموس بلس الأوروبي، وتديره جامعة اليرموك، ويشارك فيه 15 شريكًا أكاديميًا وشركات من الأردن ولبنان والمغرب وتنزانيا وألمانيا وإسبانيا.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع جاء للمساهمة في عملية التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز على تدريس المختبرات العملية في كليات الهندسة.

--(بترا)

ا.ح/أز / ع ط

19/02/2024 20:46:30