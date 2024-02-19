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إسبانيا تعتزم فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف بالضفة الغربية

2/19/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية من جانب واحد، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
وأضاف أن إسبانيا، التي تنتقد أيضًا الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل، معبرًا عن أمله في أن توافق دول الاتحاد بالإجماع على هذه العقوبات.
وأكدت الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
19/02/2024 20:44:36

MENAFN19022024000117011021ID1107871708

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