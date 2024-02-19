إسبانيا تعتزم فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية من جانب واحد، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
وأضاف أن إسبانيا، التي تنتقد أيضًا الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل، معبرًا عن أمله في أن توافق دول الاتحاد بالإجماع على هذه العقوبات.
وأكدت الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
19/02/2024 20:44:36
MENAFN19022024000117011021ID1107871708
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