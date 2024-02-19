بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووكلاء المكاتب السياحية في لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19شباط (بترا)-أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، مع وفد من جمهورية لبنان يمثلون (24) مكتبا من منظمي ووكلاء المكاتب والرحلات السياحية خلال زيارتهم للأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص، سبل التعاون وزيادة عدد السياح القادمين إلى الأردن والعقبة خاصة.

وأكد الفايز خلال اللقاء بحضور ممثل هيئة تنشيط السياحة في السوق اللبناني خالد الكيلاني ومدير السياحة في السلطة بيتر مرجي سعي السلطة لاستقطاب السياحة اللبنانية، مشيرًا إلى أن التسهيلات التي تُقدمها السلطة للمسافرين للاستمتاع بالمنتج السياحي الفريد بأنواعه المختلفة في العقبة رأس المثلث الذهبي (العقبة وادي رم والبتراء) كالسياحة البيئية والغوص والمغامرات والاستجمام والرياضات البحرية المتعددة.

من جانبهم، أشاد وكلاء المكاتب السياحية اللبنانية بالمنتج السياحي في مدينة العقبة كونها وجهة سياحية رئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدين أهمية إنشاء خطوط طيران مباشرة من العقبة إلى بيروت، خاصة خلال المواسم السياحية النشطة في العقبة.

وعرض مرجي خطة السلطة التسويقية للمنتج السياحي من خلال دعوة المدونين والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي والطهاة لزيارة الأردن ضمن رحلات المؤثرين الخاصة للمختصين في الطعام والطهي للتركيز على تنوع الخدمات المتعلقة بتقديم الطعام والشراب والضيافة في الأردن (سياحة الطعام)، خلال عامي (2022 و2023).

وأشار إلى متابعة السلطة المستمرة من خلال مديرية السياحة وتزويد شركات السياحة والسفر بكل ما هو جديد والمعلومات المحدثة عن السفر إلى الأردن، وتزويدهم بالصور وفيديوهات قصيرة عن أهم الأماكن السياحية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ونشر معلومات وصور عن الأردن أثناء زياراتهم السابقة، لافتا أن عدد السياح من لبنان إلى الأردن خلال الأعوام (2019-2023) بلغ ما يقارب 60 ألف سائحًا.

--(بترا)

ا م/ أز/ ع ط

19/02/2024 20:42:36