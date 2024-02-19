بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووكلاء المكاتب السياحية في لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19شباط (بترا)-أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، مع وفد من جمهورية لبنان يمثلون (24) مكتبا من منظمي ووكلاء المكاتب والرحلات السياحية خلال زيارتهم للأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص، سبل التعاون وزيادة عدد السياح القادمين إلى الأردن والعقبة خاصة.
وأكد الفايز خلال اللقاء بحضور ممثل هيئة تنشيط السياحة في السوق اللبناني خالد الكيلاني ومدير السياحة في السلطة بيتر مرجي سعي السلطة لاستقطاب السياحة اللبنانية، مشيرًا إلى أن التسهيلات التي تُقدمها السلطة للمسافرين للاستمتاع بالمنتج السياحي الفريد بأنواعه المختلفة في العقبة رأس المثلث الذهبي (العقبة وادي رم والبتراء) كالسياحة البيئية والغوص والمغامرات والاستجمام والرياضات البحرية المتعددة.
من جانبهم، أشاد وكلاء المكاتب السياحية اللبنانية بالمنتج السياحي في مدينة العقبة كونها وجهة سياحية رئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدين أهمية إنشاء خطوط طيران مباشرة من العقبة إلى بيروت، خاصة خلال المواسم السياحية النشطة في العقبة.
وعرض مرجي خطة السلطة التسويقية للمنتج السياحي من خلال دعوة المدونين والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي والطهاة لزيارة الأردن ضمن رحلات المؤثرين الخاصة للمختصين في الطعام والطهي للتركيز على تنوع الخدمات المتعلقة بتقديم الطعام والشراب والضيافة في الأردن (سياحة الطعام)، خلال عامي (2022 و2023).
وأشار إلى متابعة السلطة المستمرة من خلال مديرية السياحة وتزويد شركات السياحة والسفر بكل ما هو جديد والمعلومات المحدثة عن السفر إلى الأردن، وتزويدهم بالصور وفيديوهات قصيرة عن أهم الأماكن السياحية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ونشر معلومات وصور عن الأردن أثناء زياراتهم السابقة، لافتا أن عدد السياح من لبنان إلى الأردن خلال الأعوام (2019-2023) بلغ ما يقارب 60 ألف سائحًا.
--(بترا)
ا م/ أز/ ع ط
19/02/2024 20:42:36
MENAFN19022024000117011021ID1107871707
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