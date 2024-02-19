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قطر ترفض الاتهامات الإسرائيلية بشأن مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة

2/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 19 شباط (بترا)- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، ليست إلا محاولة جديدة منه للماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع.
وأضاف الأنصاري في منشور عبر حسابه على موقع (إكس) قبل قليل، إن رئيس الوزراء إسرائيلي يعرف جيدا بأن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن، و أثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة.
وأكد أن قطر ترفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء إسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وصوّرها وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية.
وأضاف الأنصاري أننا نؤكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
--(بترا)
أز/ع ط
19/02/2024 19:53:43

MENAFN19022024000117011021ID1107871706

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