اتفاقية بين جامعة الزرقاء وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 19شباط(بترا)- وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، بهدف عقد مؤتمر مشترك في مجال العلوم الطبية المخبرية وتبادل الخبرات العالمية.
ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ورئيس الجمعية الدكتور حسين الحجاوي، بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة كوثر العماوي والمستشار القانوني الدكتور عمر المخزومي، حيث تهدف الاتفاقية لعقد مؤتمر بين الجانبين في مجال العلوم الطبية المخبرية والتي تنطلق فكرته من مساندة التوجه الوطني نحو التنمية وتطوير التعليم والبحث العلمي في مهنة التحاليل الطبية.
وأكد الدكتور الرمحي أهمية التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات التي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العلمي، مبيناً ان الجامعة عقدت عددًا من الاتفاقيات العلمية والبحثية مع العديد من المؤسسات البحثية والجامعات على المستوى المحلي والدولي.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
19/02/2024 19:50:55
MENAFN19022024000117011021ID1107871705
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