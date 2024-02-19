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اتفاقية بين جامعة الزرقاء وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية

2/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 19شباط(بترا)- وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، بهدف عقد مؤتمر مشترك في مجال العلوم الطبية المخبرية وتبادل الخبرات العالمية.
ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ورئيس الجمعية الدكتور حسين الحجاوي، بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة كوثر العماوي والمستشار القانوني الدكتور عمر المخزومي، حيث تهدف الاتفاقية لعقد مؤتمر بين الجانبين في مجال العلوم الطبية المخبرية والتي تنطلق فكرته من مساندة التوجه الوطني نحو التنمية وتطوير التعليم والبحث العلمي في مهنة التحاليل الطبية.
وأكد الدكتور الرمحي أهمية التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات التي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العلمي، مبيناً ان الجامعة عقدت عددًا من الاتفاقيات العلمية والبحثية مع العديد من المؤسسات البحثية والجامعات على المستوى المحلي والدولي.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
19/02/2024 19:50:55

MENAFN19022024000117011021ID1107871705

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