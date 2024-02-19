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3850 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم

2/19/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)-بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الاثنين 3850 ميجا واط، فيما بلغ اقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/أز/ ع ط
19/02/2024 19:46:21

MENAFN19022024000117011021ID1107871704

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