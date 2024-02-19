المفوضية الأوروبية تطلق تحقيقاً يستهدف تقصير تيك توك في حماية القاصرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إطلاق تحقيق يستهدف شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي، "بسبب تقصيرها في حماية القاصرين".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها فتحت "تحقيقا رسميا" لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. ويعد هذا الإجراء الثاني الذي يتخذ بموجب قانون أوروبي جديد بعد تحقيق فتح في كانون الأول واستهدف منصة "اكس".

وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بـ"حماية القاصرين" و"شفافية الإعلان" وإتاحة البيانات للباحثين" بالإضافة إلى "المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني" للمنصة و"المحتوى الضار" المنشور فيها.

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

19/02/2024 19:45:46