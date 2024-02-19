المفوضية الأوروبية تطلق تحقيقاً يستهدف تقصير تيك توك في حماية القاصرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إطلاق تحقيق يستهدف شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي، "بسبب تقصيرها في حماية القاصرين".
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها فتحت "تحقيقا رسميا" لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. ويعد هذا الإجراء الثاني الذي يتخذ بموجب قانون أوروبي جديد بعد تحقيق فتح في كانون الأول واستهدف منصة "اكس".
وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بـ"حماية القاصرين" و"شفافية الإعلان" وإتاحة البيانات للباحثين" بالإضافة إلى "المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني" للمنصة و"المحتوى الضار" المنشور فيها.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
19/02/2024 19:45:46
MENAFN19022024000117011021ID1107871703
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