محافظ إربد يبحث احتياجات لواء المزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 شباط(بترا)-بحث محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الاثنين، مع رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان وأعضاء المجلس البلدي خلال جولة تفقدية، أبرز القضايا والتحديات والاحتياجات لمناطق اللواء في القطاعات المختلفة، والسبل الممكنة لتلبية الاحتياجات ومعالجة التحديات.

وقال العتوم بحضور متصرف اللواء الدكتور عماد كنعان، إن محافظة اربد بيئة جاذبة للاستثمارات لما تتمتع به من مزايا وخصوصية من أهمها توفر البنية التحتية وشبكة الطرق والأيدي العاملة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وانسجام النسيج المجتمعي فيها الذي أثبت قدرته على تحويل المعيقات والتحديات إلى فرص.

وأوضح أن هذه اللقاءات ستكون دورية لمناطق المحافظة، لمتابعة إنجاز الملاحظات والشكاوى التي تقدم للحاكمية الإدارية ولبلدية اربد ولمعرفة نسب الإنجاز خاصة في القطاعات الخدمية.

وبحث خلال حضوره جلسة المجلس البلدي لبلدية المزار الجديدة سبل إيجاد واستحداث مشاريع تنموية لخلق فرص عمل لأبناء اللواء، وبما يعزز سبل التصدي للفقر والبطالة بين صفوف الشباب والمجتمع المحلي، وتحسين شبكات وخطوط المياه المغذية لها، وتحديات الوضع المائي، واستكمال توسعة وتعبيد الطريق السياحي في اللواء (طريق المزار ارحابا) الذي ينفذ من مخصصات مجلس محافظة اربد، وتم إنجاز المرحلة الأولي منه.

كما بحث العتوم الحلول المرورية لتقاطع طريق البترول والمشاكل المرورية التي تواجه المنطقة وسبل حلها وعلاجها، وذلك لتنظيم العملية المرورية بشكلٍ سلس وضمان انسياب الحركة المرورية عليه.

من جهته اثنى رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان على هذه الزيارة والجولات الهادفة التي ستعود بالفائدة على المواطنين من خلال تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المشاريع التنموية؛ للإسهام في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة وعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

--(بترا)

س ع/أز/ ع ط

19/02/2024 19:44:46