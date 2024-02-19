محافظ إربد يبحث احتياجات لواء المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 شباط(بترا)-بحث محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الاثنين، مع رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان وأعضاء المجلس البلدي خلال جولة تفقدية، أبرز القضايا والتحديات والاحتياجات لمناطق اللواء في القطاعات المختلفة، والسبل الممكنة لتلبية الاحتياجات ومعالجة التحديات.
وقال العتوم بحضور متصرف اللواء الدكتور عماد كنعان، إن محافظة اربد بيئة جاذبة للاستثمارات لما تتمتع به من مزايا وخصوصية من أهمها توفر البنية التحتية وشبكة الطرق والأيدي العاملة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وانسجام النسيج المجتمعي فيها الذي أثبت قدرته على تحويل المعيقات والتحديات إلى فرص.
وأوضح أن هذه اللقاءات ستكون دورية لمناطق المحافظة، لمتابعة إنجاز الملاحظات والشكاوى التي تقدم للحاكمية الإدارية ولبلدية اربد ولمعرفة نسب الإنجاز خاصة في القطاعات الخدمية.
وبحث خلال حضوره جلسة المجلس البلدي لبلدية المزار الجديدة سبل إيجاد واستحداث مشاريع تنموية لخلق فرص عمل لأبناء اللواء، وبما يعزز سبل التصدي للفقر والبطالة بين صفوف الشباب والمجتمع المحلي، وتحسين شبكات وخطوط المياه المغذية لها، وتحديات الوضع المائي، واستكمال توسعة وتعبيد الطريق السياحي في اللواء (طريق المزار ارحابا) الذي ينفذ من مخصصات مجلس محافظة اربد، وتم إنجاز المرحلة الأولي منه.
كما بحث العتوم الحلول المرورية لتقاطع طريق البترول والمشاكل المرورية التي تواجه المنطقة وسبل حلها وعلاجها، وذلك لتنظيم العملية المرورية بشكلٍ سلس وضمان انسياب الحركة المرورية عليه.
من جهته اثنى رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان على هذه الزيارة والجولات الهادفة التي ستعود بالفائدة على المواطنين من خلال تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المشاريع التنموية؛ للإسهام في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة وعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
19/02/2024 19:44:46
MENAFN19022024000117011021ID1107871702
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