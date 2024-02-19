الهاشمية تطرح مساقين الإعاقة والمجتمع الصحي ومبادئ لغة الإشارة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 19شباط(بترا)-أعلنت كلية الملكة رانيا للطفولة في الجامعة الهاشمية طرح مادتين كمتطلبات جامعة اختياري وهما :مادة الإعاقة والمجتمع الصحي ومادة مبادئ لغة الإشارة.
وأكد عميد الكلية الدكتور نجاتي بني يونس أهمية المساقين، موضحا أن مساق الإعاقة والمجتمع الصحي يمكن الطلبة من فهم أفضل للتحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كيفية توفير الدعم اللازم والبيئات المناسبة لهم للمشاركة الكاملة في المجتمع، كما يسهم في تعزيز التفاهم والتسامح وتشجيع الإندماج الاجتماعي لهم.
أما مساق مبادئ لغة الإشارة فتعد الأداة الحيوية للتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة السمعية،وهي تعكس الاهتمام بتعدد الثقافات والتنوع اللغوي،كما يمكن هذا المساق الطلبة من التفاعل بشكل أفضل مع هذه الفئة من المجتمع.
وأشار إلى أن الكلية تبرز التزامها بتعزيز التنوع والشمولية وفهم احتياجات جميع فئات المجتمع، الأمر الذي يعكس رؤية متقدمة لتعليم الطفولة وتنمية المجتمع.
--(بترا)
ع ض/ ع ط
19/02/2024 19:33:18
MENAFN19022024000117011021ID1107871701
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