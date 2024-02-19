الهاشمية تطرح مساقين الإعاقة والمجتمع الصحي ومبادئ لغة الإشارة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19شباط(بترا)-أعلنت كلية الملكة رانيا للطفولة في الجامعة الهاشمية طرح مادتين كمتطلبات جامعة اختياري وهما :مادة الإعاقة والمجتمع الصحي ومادة مبادئ لغة الإشارة.

وأكد عميد الكلية الدكتور نجاتي بني يونس أهمية المساقين، موضحا أن مساق الإعاقة والمجتمع الصحي يمكن الطلبة من فهم أفضل للتحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كيفية توفير الدعم اللازم والبيئات المناسبة لهم للمشاركة الكاملة في المجتمع، كما يسهم في تعزيز التفاهم والتسامح وتشجيع الإندماج الاجتماعي لهم.

أما مساق مبادئ لغة الإشارة فتعد الأداة الحيوية للتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة السمعية،وهي تعكس الاهتمام بتعدد الثقافات والتنوع اللغوي،كما يمكن هذا المساق الطلبة من التفاعل بشكل أفضل مع هذه الفئة من المجتمع.

وأشار إلى أن الكلية تبرز التزامها بتعزيز التنوع والشمولية وفهم احتياجات جميع فئات المجتمع، الأمر الذي يعكس رؤية متقدمة لتعليم الطفولة وتنمية المجتمع.

--(بترا)

ع ض/ ع ط

19/02/2024 19:33:18