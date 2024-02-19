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سلطة إقليم البترا تواصل إزالة الاعتداءات والمخالفات في الموقع الأثري

2/19/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 19 شباط (بترا) -واصلت كوادر إقليم البترا التنموي السياحي تنظيم الموقع الأُثري، بالتعاون مع شركائها من الجهات الرسمية، وإزالة المخالفات في موقع البيضا أو ما يعرف بالبترا الصغيرة.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في السلطة مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية قامت بإزالة الاعتداءات والمخالفات الموجودة في منطقة البترا الصغيرة.
وأضاف أبو عامود أن السلطة لن تتهاون في تطبيق سيادة القانون وتعزيزه بما يساهم في الحفاظ على المحمية الأثرية ويعطي للزائر تجربة سياحية مميزة دون منغصات، ويحافظ على سمعة مدينة البترا ومكانتها العالمية.
ووجه أبو عامود الشكر لكوادر سلطة إقليم البترا والجهات الأمنية التي كانت أساس لنجاح الحملة، وستستمر لأماكن أخرى داخل المحمية.
وتأتي هذه الحملة خطة تسعى من خلالها السلطة للنهوض بالبترا سياحياً، واستحداث مزيد من المسارات السياحية داخل حدود المحمية الأثرية، وبما يوفر تجربة سياحية متنوعة للزوار.
--(بترا)
دط/أز/ ع ط
19/02/2024 19:29:34

MENAFN19022024000117011021ID1107871700

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