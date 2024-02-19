البلقاء التطبيقية: توفر شواغر للدراسة على البرنامج الموازي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 19 شباط (بترا) أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، عن توفر شواغر للطلبة الراغبين في الدراسة على البرنامج الموازي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في كليات جامعة البلقاء التطبيقية.

ودعت الجامعة جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الشاغرة الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات لاستكمال إجراءات القبول بكل سهولة ويسر اعتبارًا من اليوم الاثنين ولغاية اكتمال الأعداد علما أنه سيتم قبول الطلبة مباشرة وحسب الأعداد المطلوبة.

رابط بوابة القبول

--(بترا)

أع/أز/ ع ط

19/02/2024 19:25:40