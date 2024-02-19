البلقاء التطبيقية: توفر شواغر للدراسة على البرنامج الموازي
التاريخ
2/19/2024 2:36:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 19 شباط (بترا) أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، عن توفر شواغر للطلبة الراغبين في الدراسة على البرنامج الموازي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في كليات جامعة البلقاء التطبيقية.
ودعت الجامعة جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الشاغرة الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات لاستكمال إجراءات القبول بكل سهولة ويسر اعتبارًا من اليوم الاثنين ولغاية اكتمال الأعداد علما أنه سيتم قبول الطلبة مباشرة وحسب الأعداد المطلوبة.
رابط بوابة القبول
--(بترا)
أع/أز/ ع ط
19/02/2024 19:25:40
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