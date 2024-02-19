Monday, 19 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلقاء التطبيقية: توفر شواغر للدراسة على البرنامج الموازي

2/19/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 19 شباط (بترا) أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، عن توفر شواغر للطلبة الراغبين في الدراسة على البرنامج الموازي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في كليات جامعة البلقاء التطبيقية.
ودعت الجامعة جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الشاغرة الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات لاستكمال إجراءات القبول بكل سهولة ويسر اعتبارًا من اليوم الاثنين ولغاية اكتمال الأعداد علما أنه سيتم قبول الطلبة مباشرة وحسب الأعداد المطلوبة.
رابط بوابة القبول
--(بترا)
أع/أز/ ع ط
19/02/2024 19:25:40

MENAFN19022024000117011021ID1107871699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث