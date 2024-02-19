بحث التعاون بين مجلس محافظة عجلون والإقراض الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 19 شباط (بترا) – بحث لقاء عقد اليوم الاثنين، في مبنى مجلس محافظة عجلون، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس وفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المحافظة.
وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني الى الرؤية الملكية التي ركزت على دعم القطاع الزراعي وتطويره بما يلبي طموحات وآمال المزارعين مشيدًا بجهود فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون من خلال دعم المزارعين في محافظة بمشاريع زراعية تسهم بتحقيق التنمية الشمولية.
وبين مدير فرع المؤسسة المهندس بشار النوافلة أن الهدف من اللقاء تفعيل أوجه التعاون فيما يتعلق بدعم المشاريع الزراعية، موضحاً أن المؤسسة خصصت 2 مليون و200 دينار لتنفيذ مشاريع إضافة الى مشاريع الطاقة والاتفاقيات التي تتعلق بالإنتاج النباتي والحصاد المائي بالإضافة إلى إدخال التأمين على القروض في حال الوفاة للحد من المخاطرة الزراعية.
وقال عضو ممثل المزارعين في لجنة الإقراض اللوائية علي فريحات إن فرع المؤسسة ساهم في تطوير المشاريع الزراعية في المحافظة مما انعكس بشكل إيجابي على التحصيل الخاص بالمحافظة.
--(بترا)
ع.ف /أز/ ع ط
19/02/2024 19:24:33
MENAFN19022024000117011021ID1107871698
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