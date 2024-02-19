بحث التعاون بين مجلس محافظة عجلون والإقراض الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 19 شباط (بترا) – بحث لقاء عقد اليوم الاثنين، في مبنى مجلس محافظة عجلون، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس وفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المحافظة.

وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني الى الرؤية الملكية التي ركزت على دعم القطاع الزراعي وتطويره بما يلبي طموحات وآمال المزارعين مشيدًا بجهود فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون من خلال دعم المزارعين في محافظة بمشاريع زراعية تسهم بتحقيق التنمية الشمولية.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس بشار النوافلة أن الهدف من اللقاء تفعيل أوجه التعاون فيما يتعلق بدعم المشاريع الزراعية، موضحاً أن المؤسسة خصصت 2 مليون و200 دينار لتنفيذ مشاريع إضافة الى مشاريع الطاقة والاتفاقيات التي تتعلق بالإنتاج النباتي والحصاد المائي بالإضافة إلى إدخال التأمين على القروض في حال الوفاة للحد من المخاطرة الزراعية.

وقال عضو ممثل المزارعين في لجنة الإقراض اللوائية علي فريحات إن فرع المؤسسة ساهم في تطوير المشاريع الزراعية في المحافظة مما انعكس بشكل إيجابي على التحصيل الخاص بالمحافظة.

--(بترا)

ع.ف /أز/ ع ط

19/02/2024 19:24:33