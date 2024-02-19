اليرموك تستحدث ماجستير هندسة وإدارة الإنشاء وبكالوريوس التكنولوجيا المالية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 شباط (بترا)- أعلنت جامعة اليرموك أن مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على استحداث تخصصين جديدين في الجامعة، هما ماجستير هندسة وإدارة الإنشاء في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وبكالوريوس التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وقال عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم، إن برنامج الماجستير في هندسة وإدارة الإنشاء، يمثل إضافة نوعية إلى قائمة البرامج الأكاديمية في الكلية، إذ يُعد هذا البرنامج الذي يحاكي متطلبات العصر شاهدا على التزام الجامعة في تحديث منظومة التعليم الهندسي.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن البرنامج هو الأول من نوعه في الجامعات الأردنية، إذ تم تصميم خطته الدراسية، بحيث يكون البرنامج مزيجاً متوازناً من المساقات الأكاديمية الحديثة والأدوات التكنولوجية المتقدمة في مجال هندسة وإدارة الإنشاء.

من جهته، قال عميد كلية الأعمال الدكتور ميشيل سويدان، إن التكنولوجيا المالية، أو "الفينتك" باتت مجالًا مهمًا في عالم الأعمال والخدمات المالية، مؤكدا أن تخصص التكنولوجيا المالية، يعتبر مجالًا مثيرًا ومتناميًا في عالم اليوم، كما ويشهد هذا التخصص اهتمامًا متزايدًا من الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة والمستثمرين.

وأكد أن هذا التخصص يلبي حاجة السوق ويسد الفجوة الناتجة عن ندرة البرامج التي تعمل على المجالات المالية والتكنولوجية معاً، والتي تنسجم مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية لمواكبة رقمنه القطاع المالي.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

19/02/2024 19:22:29