اليرموك تستحدث ماجستير هندسة وإدارة الإنشاء وبكالوريوس التكنولوجيا المالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 شباط (بترا)- أعلنت جامعة اليرموك أن مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على استحداث تخصصين جديدين في الجامعة، هما ماجستير هندسة وإدارة الإنشاء في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وبكالوريوس التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
وقال عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم، إن برنامج الماجستير في هندسة وإدارة الإنشاء، يمثل إضافة نوعية إلى قائمة البرامج الأكاديمية في الكلية، إذ يُعد هذا البرنامج الذي يحاكي متطلبات العصر شاهدا على التزام الجامعة في تحديث منظومة التعليم الهندسي.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن البرنامج هو الأول من نوعه في الجامعات الأردنية، إذ تم تصميم خطته الدراسية، بحيث يكون البرنامج مزيجاً متوازناً من المساقات الأكاديمية الحديثة والأدوات التكنولوجية المتقدمة في مجال هندسة وإدارة الإنشاء.
من جهته، قال عميد كلية الأعمال الدكتور ميشيل سويدان، إن التكنولوجيا المالية، أو "الفينتك" باتت مجالًا مهمًا في عالم الأعمال والخدمات المالية، مؤكدا أن تخصص التكنولوجيا المالية، يعتبر مجالًا مثيرًا ومتناميًا في عالم اليوم، كما ويشهد هذا التخصص اهتمامًا متزايدًا من الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة والمستثمرين.
وأكد أن هذا التخصص يلبي حاجة السوق ويسد الفجوة الناتجة عن ندرة البرامج التي تعمل على المجالات المالية والتكنولوجية معاً، والتي تنسجم مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية لمواكبة رقمنه القطاع المالي.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
19/02/2024 19:22:29
MENAFN19022024000117011021ID1107871697
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