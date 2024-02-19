الجرائم الإلكترونية تحذر من شركات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا) - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع شركات وهمية تدعي تقديم القروض من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان البعض يقوم بإرسال صورة هوية الأحوال المدنية الخاصة به أو وثائق أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) لجهات غير مخولة بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.

وأشار إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على الاحتيال من خلال استقطاب الضحية والادعاء بتقديم عروض، ثم الحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص، التي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام صورة هوية الأحوال المدنية للضحية لفتح حساب عليها، أو تسجيل محفظة لاستقبال أموال بطريقة غير مشروعة.

ودعا المواطنين في حال التعرض لمثل هذه القضايا إلى التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغ حول ذلك.

--(بترا)

ل م/ن ح/ ع ط

19/02/2024 19:09:08