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العدل الدولية تبدأ جلسات مناقشة عواقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

2/19/2024 2:36:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 شباط (بترا)- افتتحت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، جلسات الاستماع العلنية في الإجراءات الاستشارية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واستلمت المحكمة 35 ردا من الدول والأطراف بشأن قانونية الاحتلال، اثنان منها فقط، قالت إن الاحتلال ليس "غير قانوني".
وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي خلال جلسات تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في أول كلمة ألقيت، المحكمة بإصدار أوامرها لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية،مؤكدا أن تأخير العدالة يعني الحرمان منها، وأن الشعب الفلسطيني حرم من العدالة لفترة طويلة جدا.
وشدد المالكي على أنّ الوقت حان لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت الشعب الفلسطيني أسيرا لفترة طويلة جدا.
وكانت الجمعية العامة تقدمت بطلب فتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
-- (بترا)
م د/ن ح/ ع ط
19/02/2024 19:07:53

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