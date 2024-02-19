النجار تعلن عن إقامة متحف تراثي في بيت عرار الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 شباط (بترا) علا عبيدات- أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الإثنين، عن إقامة متحف وبيت تراثي في بيت عرار الثقافي خلال العام الحالي.

وقالت النجار خلال زيارتها البيت ضمن جولتها بمحافظة إربد، إن بيت عرار الأثري جزء من ذاكرة الشعب الأردني، وإنه يستحق بجدارة أن يوضع على خريطة السياحة الثقافية وقوائم البيوت العالمية التراثية.

وأضافت خلال الزيارة، بحضور رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، أن البيت الذي قدمت مقره عشيرة آل التل بالتشاركية بين وزارتي الثقافة والسياحة وبلدية إربد ودائرة الآثار العامة، يسلط الضوء على الحركة الثقافية في الأردن ومحافظة إربد، ويأتي ضمن المسارات السياحية ويشكل جزءا من السردية الأردنية.

وأكدت أن إربد مصدر تنوع وتعددية، وأطلقت العديد من الإبداعات الثقافية والطاقات الاستثنائية، وبنت مع وزارة الثقافة شراكة مستدامة ركزت على قصة الإنسان الأردني، ومشاريع ثقافية وإبداعية تستحق الدعم.

وأكدت النجار خلال جولتها في محافظة إربد يرافقها الأمين العام للوزارة الدكتور ماهر نفش، أن الأردن مركز للجمال والمعرفة والإبداع والطاقة الإيجابية، بفضل دعم ودور جلالة الملك عبدالله الثاني، المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

ودعت خلال لقائها الهيئات الثقافية، بحضور مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، إلى وضع حلول تشاركية للمشكلات التي تواجه الحركة الثقافية، وتحويلها إلى فرص للنهوض بالحركة الثقافية في محافظة إربد وباقي المحافظات.

وأشارت، إلى أهمية هذه اللقاءات وما تعكسه من صورة مشرقة وروح تشاركية، داعية إلى دعم وتشجيع المبدعين الشباب، وبناء شراكة حقيقية بين الهيئات الثقافية وأبناء المجتمع المحلي لتشكيل رافعة حقيقية للثقافة الأردنية.

كما التقت النجار بالهيئة الإدارية لمنتدى نايف أبو عبيد الثقافي، وقدم رئيس المنتدى وليد جرادات، ملخصا عن المنتدى وأهدافه ومشاريعه المستقبلية، مطالبا بدعم الوزارة لهذه المشروعات.

بدورها وعدت الوزيرة النجار، بدعم مشروع مهرجان شعري سنوي للمنتدى وبالتعاون مع مديرية ثقافة إربد.

كما زارت النجار مجلس محافظة إربد واستمعت إلى شرح من رئيس المجلس خلدون بني ناهي، عن أهم مشروعات المجلس.

وقال بني هاني إن المجلس سيدعم المشروعات الثقافية والإبداع والمبدعين بخاصة في ألوية الثقافة الأردنية في محافظة إربد.

بدورها، أكدت النجار أن وزارة الثقافة مستعدة لشراكة مستدامة مع مجلس المحافظة، ودعم المشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي وعناصر التراث الأردني.

واستمعت الى أهم مطالب أعضاء مجلس المحافظة وأهمها، عقد ورشات توعوية لتمكين المرأة في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية والجرائم الإلكترونية، ودعم المشاريع الثقافية في الألوية، وإنشاء متحف الخط العربي في حرم مركز إربد الثقافي، وصالة متعددة الأغراض تخدم الثقافة في لواء بني كنانة، وتوثيق أهم أعمال المثقفين والمفكرين في محافظة إربد.

واختتمت النجار وجولتها بزيارة مؤسسة إعمار إربد والتقت مديرها التنفيذي المهندس منذر بطاينة، واستمعت منه إلى شرح عن أهم مشاريع المؤسسة بالشراكة مع بلدية إربد وتنفيذ 5 مشاريع، منها إعادة تأهيل 3 حدائق في إربد، وإنشاء قاعات متعددة الأغراض في داخل محافظة إربد وألويتها التسعة.

--(بترا)

ع ع/ن ح/رق

19/02/2024 18:48:00