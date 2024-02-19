الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- أعرب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الادعاءات الموثقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح التقرير بحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، اليوم الإثنين، أن المعلومات الواردة لديهم تفيد أن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهن.
كما أعرب الخبراء في تقريرهم عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، وتعرضهن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، وتعرضن للضرب المبرح.
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
19/02/2024 18:46:28
MENAFN19022024000117011021ID1107871693
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