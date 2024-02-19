الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- أعرب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الادعاءات الموثقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح التقرير بحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، اليوم الإثنين، أن المعلومات الواردة لديهم تفيد أن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهن.

كما أعرب الخبراء في تقريرهم عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، وتعرضهن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، وتعرضن للضرب المبرح.

--(بترا)

رصد/ف ق/ف م/رق

19/02/2024 18:46:28