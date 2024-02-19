تكريم الفائزين بهاكاثون الحد من هدر الغذاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19شباط (بترا)- كرمت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، اليوم الإثنين، الفائزين في تحدي الحد من هدر الغذاء ، الذي يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء"، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.

وبحسب بيان للوزارة، جرى منح الأفكار الابتكارية، خلال اجتماع لجان مجلس الأمن الغذائي، جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية.

وقال وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات "نحن فخورون بالأفكار الإبداعية التي عمل عليها الشباب في تحدي وهاكاثون الحد من هدر الغذاء"، مشيرا إلى أن المهدر من الغذاء في الأردن يقدر بحوالي 93 كيلو غرام للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي 1,5 مليون شخص لمدة عام كامل.

إلى ذلك، قدمت أحد المشاريع الفائزة تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها، وركز مشروعان على تحويل هدر الغذاء إلى أعلاف للحيوانات أو صناعة سماد عضوي، والمشاريع الأخرى ركزت على السبل البحثية لاحتساب هدر الغذاء في قطاع الرعاية الصحية وعلى مستوى المنازل.

وجرى اختيار الفائزين من بين 37 متسابقاً يمثلون جميع محافظات المملكة، حيث قيمت المشاريع لجنة خبراء باستخدام مجموعة من المعايير، كقدرة المشروع على المساهمة في مواجهة هدر الغذاء وجدواه الاقتصادية وابتكاره وقابلية المشاريع على التوسع وإمكانية تنفيذه على المستوى الوطني.

يشار إلى أن تنظيم الهاكاثون كان بالتعاون مع "سيواس"، وهي منظمة سويسرية تعزز الأفكار التجارية المستدامة والحلول المبتكرة، وخضع 37 مشاركًا للتدريب، حيث اكتسبوا المهارات اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال مستدامة ومنهجيات بحث قابلة للتطوير.

كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء في مجلس الأمن الغذائي على اعتماد نهج يقوم على الأدلة لإيجاد بيئة مساعدة وممكنة لمبادرات إدارة هدر الغذاء في الأردن، بهدف تحسين كفاءتها واستدامتها.

--(بترا)

ر ح/م ف/رق

19/02/2024 18:30:48