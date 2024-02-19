تكريم الفائزين بهاكاثون الحد من هدر الغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19شباط (بترا)- كرمت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، اليوم الإثنين، الفائزين في تحدي الحد من هدر الغذاء ، الذي يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء"، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.
وبحسب بيان للوزارة، جرى منح الأفكار الابتكارية، خلال اجتماع لجان مجلس الأمن الغذائي، جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية.
وقال وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات "نحن فخورون بالأفكار الإبداعية التي عمل عليها الشباب في تحدي وهاكاثون الحد من هدر الغذاء"، مشيرا إلى أن المهدر من الغذاء في الأردن يقدر بحوالي 93 كيلو غرام للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي 1,5 مليون شخص لمدة عام كامل.
إلى ذلك، قدمت أحد المشاريع الفائزة تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها، وركز مشروعان على تحويل هدر الغذاء إلى أعلاف للحيوانات أو صناعة سماد عضوي، والمشاريع الأخرى ركزت على السبل البحثية لاحتساب هدر الغذاء في قطاع الرعاية الصحية وعلى مستوى المنازل.
وجرى اختيار الفائزين من بين 37 متسابقاً يمثلون جميع محافظات المملكة، حيث قيمت المشاريع لجنة خبراء باستخدام مجموعة من المعايير، كقدرة المشروع على المساهمة في مواجهة هدر الغذاء وجدواه الاقتصادية وابتكاره وقابلية المشاريع على التوسع وإمكانية تنفيذه على المستوى الوطني.
يشار إلى أن تنظيم الهاكاثون كان بالتعاون مع "سيواس"، وهي منظمة سويسرية تعزز الأفكار التجارية المستدامة والحلول المبتكرة، وخضع 37 مشاركًا للتدريب، حيث اكتسبوا المهارات اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال مستدامة ومنهجيات بحث قابلة للتطوير.
كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء في مجلس الأمن الغذائي على اعتماد نهج يقوم على الأدلة لإيجاد بيئة مساعدة وممكنة لمبادرات إدارة هدر الغذاء في الأردن، بهدف تحسين كفاءتها واستدامتها.
--(بترا)
ر ح/م ف/رق
19/02/2024 18:30:48
MENAFN19022024000117011021ID1107871692
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