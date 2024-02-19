مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح وحدة تأهيل أمراض القلب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اليوم الإثنين، في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وحدة تأهيل أمراض القلب، التي تعد الأولى على مستوى المملكة.
وتحتوي وحدة تأهيل أمراض القلب على نظام تأهيلي متكامل، يتكون من أجهزة متطورة ذات جودة عالية مرتبطة عبر نظام شبك مركزي لاسلكي، تستهدف مرضى القلب ما قبل وبعد العمل الجراحي والمرضى الذين يتعرضون إلى أمراض قلبية وذبحات صدرية.
واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إلى إيجاز قدمه رئيس وحدة تأهيل أمراض القلب، عن الواجبات التي تقوم بها الوحدة، والخدمات التي تقدمها كوادر الوحدة لرعاية المرضى، ما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى وتسهيل عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.
وبين رئيس وحدة تأهيل أمراض القلب، أن هذه الأجهزة تساعد في تشخيص المرض وتحديد شدته، وتحديد عتبة ألم الذبحة الصدرية والنشاطات الآمنة وغير الآمنة للمريض في كل مرحلة من مراحل تأهيل المرضى.
وقال مدير مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، إن وحدة تأهيل أمراض القلب تعتبر الأولى على مستوى المملكة، لتكون القلب النابض لبداية هذا التخصص في جسد الخدمات الطبية الملكية.
وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، أن الخدمات الطبية الملكية ستبقى دائماً سباقة لكل ما هو جديد في العلوم الطبية، مشيداً بالجهود المبذولة في إنجاز هذا العمل والتطور الكبير في استقطاب أجهزة حديثة ومتطورة للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
--(بترا)
ل م/ف م/رق
19/02/2024 18:15:24
MENAFN19022024000117011021ID1107871691
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