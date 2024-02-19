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جامعة مؤتة تنفذ حملة تبرع بالدم

2/19/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- نفذت جامعة مؤتة/ الجناح العسكري، أمس الأحد، حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محافظة الكرك.
وهدفت الحملة التي استمرت يوما واحدا، إلى توفير احتياط كاف من الدم في المستشفيات العسكرية، والتي تأتي ضمن الدعم المستمر من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وجامعة مؤتة الجناح العسكري للمجتمع المحلي.
--(بترا)
ل م/رق
19/02/2024 18:13:07

MENAFN19022024000117011021ID1107871690

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