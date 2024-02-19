جامعة مؤتة تنفذ حملة تبرع بالدم

جامعة مؤتة تنفذ حملة تبرع بالدم
التاريخ
2/19/2024 2:36:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا)- نفذت جامعة مؤتة/ الجناح العسكري، أمس الأحد، حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محافظة الكرك.
وهدفت الحملة التي استمرت يوما واحدا، إلى توفير احتياط كاف من الدم في المستشفيات العسكرية، والتي تأتي ضمن الدعم المستمر من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وجامعة مؤتة الجناح العسكري للمجتمع المحلي.
--(بترا)
ل م/رق
19/02/2024 18:13:07
MENAFN19022024000117011021ID1107871690
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