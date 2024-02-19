إطلاق حملة حصالة الخير في البادية الشمالية الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 19 شباط (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الإثنين، حملة حصالة الخير للفصل الدراسي الثاني في مدارس المديرية، للتبرع لمرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج.
وأكد مدير تربية وتعليم اللواء الدكتور عبدالله الشرفات، إن الحملة انطلقت اليوم بمشاركه 25 مدرسة حكومية، مبينا أهمية المشاركة في الحملة لدعم مرضى السرطان، وتعزيز القيم الإنسانية، ومبادئ المسؤولية الوطنية.
وبين أن الحملة تهدف إلى جمع التبرعات كمساهمة من الأسرة التربوية في تحقيق رسالة المسؤولية الوطنية، وغرس قيم العطاء والبذل والتطوع لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
19/02/2024 18:07:35
MENAFN19022024000117011021ID1107871689
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