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إطلاق حملة حصالة الخير في البادية الشمالية الغربية

2/19/2024 2:36:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 19 شباط (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الإثنين، حملة حصالة الخير للفصل الدراسي الثاني في مدارس المديرية، للتبرع لمرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج.
وأكد مدير تربية وتعليم اللواء الدكتور عبدالله الشرفات، إن الحملة انطلقت اليوم بمشاركه 25 مدرسة حكومية، مبينا أهمية المشاركة في الحملة لدعم مرضى السرطان، وتعزيز القيم الإنسانية، ومبادئ المسؤولية الوطنية.
وبين أن الحملة تهدف إلى جمع التبرعات كمساهمة من الأسرة التربوية في تحقيق رسالة المسؤولية الوطنية، وغرس قيم العطاء والبذل والتطوع لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
19/02/2024 18:07:35

MENAFN19022024000117011021ID1107871689

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