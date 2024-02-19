صناعة إربد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظمان يوما توعويا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 شباط (بترا) علا عبيدات- نظمت غرفة صناعة إربد، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مركز إربد الثقافي، اليوم الإثنين، يوما توعويا بعنوان "تنمية مهارات المرأة وتعزيز فرص وصولها للقطاع الخاص".

وقال مدير غرفة صناعة إربد نضال الصدر، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعبت دورا هاما في مجال التوعية والتوظيف وفي تنظيم هذا اليوم التوعوي الذي يوفر بيئة مناسبة للقاء السيدات الراغبات بدخول سوق العمل، والاستفادة من الفرص الحقيقية التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة، لإدماج المرأة في سوق العمل وتوعيتها وتنمية مهاراتها.

وأضاف أن الغرفة بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، تؤمن بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن تمكينها يعتبر أساس التنمية المستدامة، وأن مشاركتها الفاعلة في سوق العمل أصبح ضرورة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وشارك في اليوم التوعوي، أصحاب العمل ومؤسسات تعليمية ومؤسسات مجتمع مدني من كافة القطاعات الصناعية والتجارية والأكاديمية والطبية، ومنها 33 شركة ستعمل على توفير 400 فرصة عمل حقيقية للسيدات والشابات الباحثات عن فرصة عمل مناسبة.

واشتملت فعاليات اليوم التوعوي على عقد ورشات عمل حول المهارات الوظيفية والمقابلات الشخصية وتقديم الخبرات والسيرة الذاتية للمتقدمات والباحثات عن فرص العمل، إضافة إلى التشبيك مع مدراء القطاع الخاص وعقد المحادثات الملهمة وتقييم مؤهلات العمل المطلوبة من قبل السيدات المشاركات.

--(بترا)

ع ع/ف م/رق

19/02/2024 18:01:16