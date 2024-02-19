صناعة إربد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظمان يوما توعويا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 شباط (بترا) علا عبيدات- نظمت غرفة صناعة إربد، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مركز إربد الثقافي، اليوم الإثنين، يوما توعويا بعنوان "تنمية مهارات المرأة وتعزيز فرص وصولها للقطاع الخاص".
وقال مدير غرفة صناعة إربد نضال الصدر، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعبت دورا هاما في مجال التوعية والتوظيف وفي تنظيم هذا اليوم التوعوي الذي يوفر بيئة مناسبة للقاء السيدات الراغبات بدخول سوق العمل، والاستفادة من الفرص الحقيقية التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة، لإدماج المرأة في سوق العمل وتوعيتها وتنمية مهاراتها.
وأضاف أن الغرفة بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، تؤمن بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن تمكينها يعتبر أساس التنمية المستدامة، وأن مشاركتها الفاعلة في سوق العمل أصبح ضرورة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في اليوم التوعوي، أصحاب العمل ومؤسسات تعليمية ومؤسسات مجتمع مدني من كافة القطاعات الصناعية والتجارية والأكاديمية والطبية، ومنها 33 شركة ستعمل على توفير 400 فرصة عمل حقيقية للسيدات والشابات الباحثات عن فرصة عمل مناسبة.
واشتملت فعاليات اليوم التوعوي على عقد ورشات عمل حول المهارات الوظيفية والمقابلات الشخصية وتقديم الخبرات والسيرة الذاتية للمتقدمات والباحثات عن فرص العمل، إضافة إلى التشبيك مع مدراء القطاع الخاص وعقد المحادثات الملهمة وتقييم مؤهلات العمل المطلوبة من قبل السيدات المشاركات.
--(بترا)
ع ع/ف م/رق
19/02/2024 18:01:16
MENAFN19022024000117011021ID1107871688
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