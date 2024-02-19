90 % نسبة إنجاز وإنفاق مجلس محافظة العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 شباط (بترا) أمين المعايطة- بلغت نسبة إنجاز وإنفاق مجلس محافظة العقبة في المشروعات المدرجة على موازنته للعام الماضي، 90 بالمئة.
وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، خلال اجتماع للمجلس اليوم الاثنين، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، إن المجلس جاء بالمركز الأول على مستوى المملكة بنسب الإنجاز والإنفاق حسب إحصاءات وزارة الإدارة المحلية، وأعلن أن هذا العام سيكون عام الريادة والشباب.
وأشار إلى تخصيص 750 ألف دينار في موازنة المجلس للعام الحالي لإعادة تأهيل وصيانة مدينة الأمير حمزة الرياضية لتكون قادرة على استقطاب فرق وأندية عالمية إلى جانب قدرتها على ربط الرياضة بالسياحة كمدينة ساحلية.
وأكد عمرو أن المجلس خصص أيضا 100 ألف دينار لإنشاء ملعب في لواء القويرة شمال مدينة العقبة، لخدمة القطاع الشبابي في المنطقة، و250 ألفا لإنشاء مركز لمعالجة الإدمان بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وبحث المجلس عددا من المواضيع تتعلق بإنشاء مركز تدريب شامل، ومركز ثقافي بالعقبة، وصيانة عدد من المساجد، ومشروع ربط الصرف الصحي لمستشفى العقبة الميداني، والسير بإجراء نقل ملكية مبنى المحافظة باسم المجلس، واستحداث بند لدعم ذوي الإعاقة.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
19/02/2024 17:38:02
MENAFN19022024000117011021ID1107871687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.