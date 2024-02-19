90 % نسبة إنجاز وإنفاق مجلس محافظة العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19 شباط (بترا) أمين المعايطة- بلغت نسبة إنجاز وإنفاق مجلس محافظة العقبة في المشروعات المدرجة على موازنته للعام الماضي، 90 بالمئة.

وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، خلال اجتماع للمجلس اليوم الاثنين، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، إن المجلس جاء بالمركز الأول على مستوى المملكة بنسب الإنجاز والإنفاق حسب إحصاءات وزارة الإدارة المحلية، وأعلن أن هذا العام سيكون عام الريادة والشباب.

وأشار إلى تخصيص 750 ألف دينار في موازنة المجلس للعام الحالي لإعادة تأهيل وصيانة مدينة الأمير حمزة الرياضية لتكون قادرة على استقطاب فرق وأندية عالمية إلى جانب قدرتها على ربط الرياضة بالسياحة كمدينة ساحلية.

وأكد عمرو أن المجلس خصص أيضا 100 ألف دينار لإنشاء ملعب في لواء القويرة شمال مدينة العقبة، لخدمة القطاع الشبابي في المنطقة، و250 ألفا لإنشاء مركز لمعالجة الإدمان بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وبحث المجلس عددا من المواضيع تتعلق بإنشاء مركز تدريب شامل، ومركز ثقافي بالعقبة، وصيانة عدد من المساجد، ومشروع ربط الصرف الصحي لمستشفى العقبة الميداني، والسير بإجراء نقل ملكية مبنى المحافظة باسم المجلس، واستحداث بند لدعم ذوي الإعاقة.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ف ق

19/02/2024 17:38:02