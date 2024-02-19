مستشارة الحكومة الإسرائيلية: صعوبات قانونية في منع دخول الفلسطينيين للأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- يحيى مطالقة- قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارف ميارا، إن هناك صعوبات قانونية محتملة في قرار منع الفلسطينيين من زيارة الحرم القدسي في شهر رمضان.

وبينت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد يقعان في الفخ في ظل موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي لم توص بمثل هذه الخطوة على الإطلاق، محذرة من عواقب ذلك أيضا على المباحثات للتوصل الى صفقة الأسرى، وإمكانية حدوث اضطرابات بين عرب 48 والفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بالعبرية، اليوم الاثنين، شارك في المناقشة أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إلى جانب بن غفير، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين.

وقالت ميارا "ليس من المؤكد أن هذا ممكن من الناحية القانونية، فمسألة زيارة الحرم القدسي محمية بموجب اعتبارات سياسة الحكومة والحفاظ على الأمن والنظام العام، لكنها تواجه قيمتين دستوريتين هما: حرية الدين وحرية التعبير".

وأضافت "إذا قررت الحكومة المضي قدمًا في فرض القيود على المواطنين العرب الإسرائيليين، فقد يتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، وسيُطلب منها الرد عليها، وقبل أي رد، يجب أن تتلقى موقف جهاز الأمن العام (الشاباك)، بما في ذلك تقييم الوضع والتقديرات المحيطة بدرجة الفوضى وأعمال الشغب أو الخطر الذي سيحدث على حياة الإنسان.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اقترحت قبل النقاش الحد من دخول عرب 48 من سن 50 فما فوق، بينما اقترح "الشاباك"، عدم تقييد زيارة عرب 48 إلى الحرم القدسي إطلاقا، أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد اقترحت الشرطة تقييد الدخول إلى الأقصى على الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.

--(بترا)

ي م/م ف/ف ق

19/02/2024 17:03:49