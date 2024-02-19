الوحدات يستقطب اللاعب أبو زريق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- استقطب نادي الوحدات، اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني محمد أبو زريق المعروف بـ"شرارة"، للعب في صفوف فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

والتقى مجلس إدارة نادي الوحدات اليوم مع شرارة، حيث تم الاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار ظهور اللاعب في تدريبات الفريق الذي يستعد للقاء فريق الرمثا يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بدوري المحترفين.

ويعتبر شرارة من نجوم الكرة الأردنية، حيث تألق في صفوف فريق الرمثا، قبل أن يخوض عدة تجارب احتراف خارجية، كان أخرها مع فريق أهلي طرابلس الليبي، قبل العودة للعب في الأردن وتحديدا في فريق الوحدات.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

19/02/2024 17:03:36