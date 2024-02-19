إطلاق ورقة سياسات وخطة عمل تطوير قطاع التأمين في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- أطلق البنك المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورقة سياسات وخطة عمل لتطوير قطاع التأمين في الأردن.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "تمويل تطوير التأمين في الأردن" عقدها البرنامج الإنمائي ضمن فعاليات مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر.

وتهدف الورقة والخطة إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين، وتعزيز شمولية وفعالية السياسات والمنتجات والقدرات في القطاع للوصول العادل إلى الخدمات المالية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، زياد غنما، أن هذه الجلسة امتداد للقاءات السابقة والمستمرة لتنفيذ مشروع الاشتمال التـأميني وتمويل المخاطر الذي يُعد بلورة لحصيلة الجهد التشاركي بين البنك المركزي والبرنامج الإنمائي.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء خطوة ناجحة وفرصة للوصول إلى توصيات وحلول مقترحة بناءة.

وعرض غنما، لتطلعات البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين لتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أهمية الشراكة مع جميع الأطراف على اختلاف دورها.

من جهته، قال مندوب ممثلة البرنامج الإنمائي، مدير برنامج البيئة والتغير المناخي، الدكتور نضال العوران، إن الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر يعتبر شبكة أمان مهمة لحماية الأشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وفاعلة للتصدي للتحديات التي تواجه الفئات الضعيفة وصغار المزارعين.

وأشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المنتجات، وأهمية إدخال التكنولوجيا للوصول إلى قطاع زراعي مستدام، ونظام تأميني بارامتري.

وسيساهم إطلاق الخطة في توضيح مجالات التدخل اللازمة مستقبلا من أجل دعم القطاع، والآليات والمؤشرات المرتبطة، والجهات المنفذة مثل البنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات الرئيسية الفاعلة ضمن فريق العمل للمشروع وخارجه.

وسيعمل المشروع على إشراك شريحة متنوعة من خبراء القطاع في مناقشات معمقة لتحديد الثغرات الرئيسية، وجمع توصيات لتعديل وتطوير السياسات أو إدخال سياسات جديدة تتضمن إصلاحات تشريعية لتعزيز الشمولية، وابتكار المنتجات، بما في ذلك التأمين الأصغر للمجموعات ذات الدخل المنخفض، ورفع وعي وقدرات المستهلكين لتحسين فهمهم للمنتجات التأمينية، واستراتيجيات التحول الرقمي لتوسيع النطاق وتحسين الكفاءة.

و يعمل البرنامج الإنمائي مع الجهات الفاعلة ضمن قطاع التأمين على تطوير وتنفيذ خطط وأدوات لضمان توفر منتجات التأمين وفائدتها لكافة شرائح المجتمع، خاصة المحرومة والضعيفة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الاستراتيجية في تقليل الفوارق وتعزيز النمو الشامل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ويعتبر مشروع الاشتمال التأميني، مبادرة رئيسة لمركز التمويل المستدام التابع للبرنامج الإنمائي وهو جزء من شبكة السياسة العالمية الأوسع التابعة للبرنامج الإنمائي، وهو جوهر دعم التأمين وتمويل المخاطر الذي يقدمه البرنامج الإنمائي لمكاتبه القطرية والدول التي يعمل فيها والشركاء.

ويوفر السياسات والأدوات والمنهجيات والشبكات والشراكات، ويحفز المبادرة لتطوير وتقديم منتجات وأدوات وخدمات تأمينية جديدة، مع الاستثمار أيضًا في التحول طويل الأجل لأسواق التأمين، لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على المنعة والصمود أمام الصدمات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمناخية وغيرها.

--(بترا)

ر ش/ ن ح

19/02/2024 17:03:34