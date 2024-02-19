قاضي القضاة يستقبل وفدا قضائيًا باكستانيًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 شباط (بترا) - بحث سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، مع وفد قضائي باكستاني اليوم الاثنين، علاقات التعاون الثنائي في مجالات القضاء الشرعي.
وأكد الربطة لدى استقباله، وفدا من أكاديمية الشريعة في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وعرض للنظام القضائي الشرعي في المملكة، كجهاز مستقل بموجب الدستور، يمارس أعماله وفق قوانينه الخاصة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يتوافق مع حاجات المجتمع وتطوره ويحقق الأمن المجتمعي، مؤكدا أن القضاء الشرعي يحظى برعاية خاصة واهتمام بالغ من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى مهام وواجبات دائرة قاضي القضاة والتشريعات الناظمة للعمل والتطورات التي يشهدها القضاء الشرعي والخدمات النوعية التي يقدمها للمواطنين ولضيوف المملكة، وأبرزها حوكمة الخدمات وأتمة الخدمات والربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية، ما ساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ووفر الوقت والجهد على المراجعين.
وقال، إن الدائرة تعمل وفق خطة استراتيجية توفر بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتعمل على تحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.
بدوره، عرض رئيس المجلس القضائي الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ كمال الصمادي، لآلية التقاضي في المحاكم الشرعية ودرجات المحاكمة ودور المحكمة العليا الشرعية ونطاق اختصاصها.
ولفت الصمادي، إلى الأعمال والبرامج التدريبية والأكاديمية التي يقدمها معهد القضاء الشرعي، والشراكات المحلية والإقليمية التي عقدها في هذا المجال، مؤكدا أن رؤية دائرة قاضي القضاة بهذا الخصوص، أن يكون المعهد مركزاً إقليمياً لتدريب وإعداد وتأهيل القضاة وأعوانهم والمحامين.
من جهته، أشاد رئيس الوفد القاضي سجاد أحمد جاد، بمستوى الإنجاز الذي حققته دائرة قاضي القضاة بشكل عام وبتجربة إنشاء صندوق تسليف النفقة بشكل خاص، لافتا إلى أنها تجربة متقدمة على دول إسلامية كثيرة في المنطقة.
--(بترا)
وهـ/ف م/ف ق
19/02/2024 17:03:29
MENAFN19022024000117011021ID1107871681
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