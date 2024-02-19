قاضي القضاة يستقبل وفدا قضائيًا باكستانيًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا) - بحث سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، مع وفد قضائي باكستاني اليوم الاثنين، علاقات التعاون الثنائي في مجالات القضاء الشرعي.

وأكد الربطة لدى استقباله، وفدا من أكاديمية الشريعة في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وعرض للنظام القضائي الشرعي في المملكة، كجهاز مستقل بموجب الدستور، يمارس أعماله وفق قوانينه الخاصة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يتوافق مع حاجات المجتمع وتطوره ويحقق الأمن المجتمعي، مؤكدا أن القضاء الشرعي يحظى برعاية خاصة واهتمام بالغ من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى مهام وواجبات دائرة قاضي القضاة والتشريعات الناظمة للعمل والتطورات التي يشهدها القضاء الشرعي والخدمات النوعية التي يقدمها للمواطنين ولضيوف المملكة، وأبرزها حوكمة الخدمات وأتمة الخدمات والربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية، ما ساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ووفر الوقت والجهد على المراجعين.

وقال، إن الدائرة تعمل وفق خطة استراتيجية توفر بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتعمل على تحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.

بدوره، عرض رئيس المجلس القضائي الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ كمال الصمادي، لآلية التقاضي في المحاكم الشرعية ودرجات المحاكمة ودور المحكمة العليا الشرعية ونطاق اختصاصها.

ولفت الصمادي، إلى الأعمال والبرامج التدريبية والأكاديمية التي يقدمها معهد القضاء الشرعي، والشراكات المحلية والإقليمية التي عقدها في هذا المجال، مؤكدا أن رؤية دائرة قاضي القضاة بهذا الخصوص، أن يكون المعهد مركزاً إقليمياً لتدريب وإعداد وتأهيل القضاة وأعوانهم والمحامين.

من جهته، أشاد رئيس الوفد القاضي سجاد أحمد جاد، بمستوى الإنجاز الذي حققته دائرة قاضي القضاة بشكل عام وبتجربة إنشاء صندوق تسليف النفقة بشكل خاص، لافتا إلى أنها تجربة متقدمة على دول إسلامية كثيرة في المنطقة.

--(بترا)

وهـ/ف م/ف ق

19/02/2024 17:03:29