البلقاء: ورشة عمل حول توعية المعلم في السلامة المرورية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 19 شباط (بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، ومديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "توعية المعلم في السلامة المرورية وانعكاسها على الطلبة في المدارس".

وتحدث خلال الورشة التي استهدفت فئة المعلمين والمعلمات في محافظة البلقاء والطلبة، النقيب معتز المجالي من المعهد المروري عن نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها.

كما تحدث النقيب وسيم بني عيسى من قسم سير البلقاء، عن أبرز تعديلات قانون السير الأردني الجديد والمخالفات وقيمتها.

وتطرق المهندس عبد الكريم العمايرة من كلية الهندسة في جامعة البلقاء، عن المسارات الآمنة للطلبة وكيفية عبورها وتوعية المعلم والطالب بالسلامة المرورية.

وحضر الورشة مساعد محافظ البلقاء لشؤون السلامة المرورية الدكتور فيصل سميران، ومدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور حرب الحجاج، وعدد من مدراء ومعلمون ومعلمات المدارس والطلبة.

--(بترا)

أع/ف م/رق

19/02/2024 17:03:27