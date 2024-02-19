البلقاء: ورشة عمل حول توعية المعلم في السلامة المرورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 19 شباط (بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، ومديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "توعية المعلم في السلامة المرورية وانعكاسها على الطلبة في المدارس".
وتحدث خلال الورشة التي استهدفت فئة المعلمين والمعلمات في محافظة البلقاء والطلبة، النقيب معتز المجالي من المعهد المروري عن نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها.
كما تحدث النقيب وسيم بني عيسى من قسم سير البلقاء، عن أبرز تعديلات قانون السير الأردني الجديد والمخالفات وقيمتها.
وتطرق المهندس عبد الكريم العمايرة من كلية الهندسة في جامعة البلقاء، عن المسارات الآمنة للطلبة وكيفية عبورها وتوعية المعلم والطالب بالسلامة المرورية.
وحضر الورشة مساعد محافظ البلقاء لشؤون السلامة المرورية الدكتور فيصل سميران، ومدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور حرب الحجاج، وعدد من مدراء ومعلمون ومعلمات المدارس والطلبة.
--(بترا)
أع/ف م/رق
19/02/2024 17:03:27
MENAFN19022024000117011021ID1107871680
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