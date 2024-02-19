Monday, 19 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلقاء: ورشة عمل حول توعية المعلم في السلامة المرورية

2/19/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 19 شباط (بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، ومديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "توعية المعلم في السلامة المرورية وانعكاسها على الطلبة في المدارس".
وتحدث خلال الورشة التي استهدفت فئة المعلمين والمعلمات في محافظة البلقاء والطلبة، النقيب معتز المجالي من المعهد المروري عن نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها.
كما تحدث النقيب وسيم بني عيسى من قسم سير البلقاء، عن أبرز تعديلات قانون السير الأردني الجديد والمخالفات وقيمتها.
وتطرق المهندس عبد الكريم العمايرة من كلية الهندسة في جامعة البلقاء، عن المسارات الآمنة للطلبة وكيفية عبورها وتوعية المعلم والطالب بالسلامة المرورية.
وحضر الورشة مساعد محافظ البلقاء لشؤون السلامة المرورية الدكتور فيصل سميران، ومدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور حرب الحجاج، وعدد من مدراء ومعلمون ومعلمات المدارس والطلبة.
--(بترا)
أع/ف م/رق
19/02/2024 17:03:27

MENAFN19022024000117011021ID1107871680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث