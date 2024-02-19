قانونية الأعيان تلتقي رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا)- التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الإثنين، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، ونائبه سامي السلايطة، وأعضاء الهيئة الدكتور سعد شهاب، وحازم المجالي، وناصر القاضي.

وقال العين طبيشات، إن الاجتماع ناقش التقرير السنوي للهيئة، استنادًا إلى مهام وواجبات اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، والاستماع لدور الهيئة وطبيعة عملها، وأبرز إنجازاتها.

وأشار إلى أهمية دور الهيئة في ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، والتصدي لمختلف أشكال الفساد، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد قضية وطنية، وضرورة ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى الإدارة العامة الذي يسهم في مكافحة الفساد.

من جانبه، قال الدكتور حجازي إن رؤية الهيئة تهدف إلى إيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد آخذة بعين الاعتبار العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني، وفق الممارسات العالمية الفُضلى كرسالة تحرص على الالتزام بها.

وأكد أهمية التعاون مع الجهات التشريعية والقضائية والرقابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، باعتبار أن الجميع شركاء في تحمّل مسؤولية محاربة الفساد والتوعية بمبادئ النزاهة ونشر قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار حجازي إلى إطلاق مؤشر النزاهة الوطني العام الماضي لقياس مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وهي سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، لافتًا إلى أن المؤشر جاء لإيجاد التنافسية بين هذه الجهات، للارتقاء إلى مستوى أفضل في الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية.

وبين أن الهيئة نجحت في مسار مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ سيادة القانون وانخفاض أعداد الشكاوى الواردة إليها بنسبة 55 بالمئة بسبب متابعتها الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة، ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها.

بدورهم أكد الأعيان، أهمية تحقيق الاستقرار المالي والإداري للجهات الرقابية على الأداء الحكومي، لأهمية الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولضمان الارتقاء بالمهام المقدمة من قبلها.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

19/02/2024 16:26:05