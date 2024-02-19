وضع حجر الأساس لسكن طالبات الجامعة الأردنية فرع العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19 شباط (بترا)- أمين المعايطه- وضعت الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الاثنين، حجر الأساس لمبنى السكن الجامعي للطالبات والبوابة الرئيسية للجامعة الذي جاء بدعم من مجلس محافظة العقبة، بتكلفة قدرها 535ر1 مليون دينار، ويتسع لـ 140 طالبة.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن السكن جاء ليخدم الطالبات الدارسات في حرم الجامعة الأردنية في العقبة، ممّن قدِمنَ من محافظات أخرى، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهات دوما لخدمة العلم والارتقاء بمنظومة التعليم.

وأضاف عبيدات أن الجامعة بنت خططها وبرامجها ومشاريعها لتوائم حاجات طلبتها التعليمية، مؤكدا أنّه لا نجاح لمؤسسة أكاديمية دون طلبة متفوقين يعيشون في بيئة قادرة على إظهار إبداعاتهم وتميزهم، واستخراج أفضل طاقاتهم وقدراتهم وتنميتها، الأمر الذي لن يتحقق دون توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وتسهيلات خلال فترة دراستهم.

وأشاد عبيدات بدور مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، ومجلس محافظة العقبة، في دعم المشاريع التنموية في العقبة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر مكانا مناسبا لمئات الطالبات اللواتي جئن لطلب العلم من أماكن بعيدة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف حميدي الفزيز، أهمية الشراكة مع الجامعة الأردنية وفرعها في العقبة، لافتا إلى أنه سيكون للجامعة الأردنية دور هام في العقبة تماما كما كان للفرع الأم في عمّان دور في النهضة التعليمية والاجتماعية التي شهدها الأردن.

وأشار الفايز إلى أهمية وضع حجر الأساس لسكن الطالبات، واصفا إياه بمشروع تنموي سيسهم في جذب الطلبة وتوفير بيئة تعليمية جامعية آمنة.

بدوره، بين رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور نزيه ولبطاش، أن مساحة المشروع تبلغ 2571 مترا مربعا، ويهدف إلى توفير سكن آمن داخل الحرم الجامعي للطالبات القادمات من خارج المحافظة للدراسة في فرع الجامعة الأردنية في العقبة، ما يساعد مستقبلا على زيادة أعداد الطالبات في الجامعة، خاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن 80 بالمائة من الدارسين في فرع العقبة من أبناء المحافظات البعيدة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، أن سكن الطالبات، من المشاريع ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس، نظرا لأهميته لتوفير مكان مناسب لطالبات الجامعة للسكن والدراسة في نفس المكان.

حضر حفل وضع حجر الأساس محافظ العقبة خالد الحجاج، وأعضاء مجلس محافظة العقبة اللامركزية، وعدد من المعنيين.

--(بترا)

ا م/ ف م/ف ق

19/02/2024 16:22:43