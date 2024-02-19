وضع حجر الأساس لسكن طالبات الجامعة الأردنية فرع العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 شباط (بترا)- أمين المعايطه- وضعت الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الاثنين، حجر الأساس لمبنى السكن الجامعي للطالبات والبوابة الرئيسية للجامعة الذي جاء بدعم من مجلس محافظة العقبة، بتكلفة قدرها 535ر1 مليون دينار، ويتسع لـ 140 طالبة.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن السكن جاء ليخدم الطالبات الدارسات في حرم الجامعة الأردنية في العقبة، ممّن قدِمنَ من محافظات أخرى، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهات دوما لخدمة العلم والارتقاء بمنظومة التعليم.
وأضاف عبيدات أن الجامعة بنت خططها وبرامجها ومشاريعها لتوائم حاجات طلبتها التعليمية، مؤكدا أنّه لا نجاح لمؤسسة أكاديمية دون طلبة متفوقين يعيشون في بيئة قادرة على إظهار إبداعاتهم وتميزهم، واستخراج أفضل طاقاتهم وقدراتهم وتنميتها، الأمر الذي لن يتحقق دون توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وتسهيلات خلال فترة دراستهم.
وأشاد عبيدات بدور مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، ومجلس محافظة العقبة، في دعم المشاريع التنموية في العقبة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر مكانا مناسبا لمئات الطالبات اللواتي جئن لطلب العلم من أماكن بعيدة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف حميدي الفزيز، أهمية الشراكة مع الجامعة الأردنية وفرعها في العقبة، لافتا إلى أنه سيكون للجامعة الأردنية دور هام في العقبة تماما كما كان للفرع الأم في عمّان دور في النهضة التعليمية والاجتماعية التي شهدها الأردن.
وأشار الفايز إلى أهمية وضع حجر الأساس لسكن الطالبات، واصفا إياه بمشروع تنموي سيسهم في جذب الطلبة وتوفير بيئة تعليمية جامعية آمنة.
بدوره، بين رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور نزيه ولبطاش، أن مساحة المشروع تبلغ 2571 مترا مربعا، ويهدف إلى توفير سكن آمن داخل الحرم الجامعي للطالبات القادمات من خارج المحافظة للدراسة في فرع الجامعة الأردنية في العقبة، ما يساعد مستقبلا على زيادة أعداد الطالبات في الجامعة، خاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن 80 بالمائة من الدارسين في فرع العقبة من أبناء المحافظات البعيدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، أن سكن الطالبات، من المشاريع ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس، نظرا لأهميته لتوفير مكان مناسب لطالبات الجامعة للسكن والدراسة في نفس المكان.
حضر حفل وضع حجر الأساس محافظ العقبة خالد الحجاج، وأعضاء مجلس محافظة العقبة اللامركزية، وعدد من المعنيين.
--(بترا)
ا م/ ف م/ف ق
19/02/2024 16:22:43
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