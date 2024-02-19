أوقاف الرصيفة تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 19 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في مسجد عبادة بن الصامت.

وتحدث سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عن قدسية هذه المناسبة الشريفة والدلائل التي تشير إليها من منزلة الرسول الكريم عند الله جل وعلا، وقدسية الأماكن الدينية في قلب كل مؤمن بالله.

وبين الحسنات أهمية توجيه البوصلة نحو القدس الشريف كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني ليبقى القلب معلقا بها والسعي الدائم لتحريرها من العدو الإسرائيلي المحتل.

وأشار إلى أن المسلم عليه أن يكون فخورا بانتمائه للأرض المقدسة في مكة المكرمة والقدس الشريف، وأن يجعل تفكيره دائما في حبهما والذود عنهما بالغالي والنفيس.

بدوره، قال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد، إن الإسراء والمعراج درس عظيم في الإيمان بالله وحب الرسول الكريم وتوجيه الاهتمام للأقصى الشريف في كل حين خاصة وانه يتألم بسبب الاحتلال البغيض، داعيا إلى السير على نهج الهاشميين دائما في الدفاع عنه وفضح جميع الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهويده.

ولفت الأحمد إلى ضرورة زرع حب القدس والأقصى في قلوب أبنائنا منذ الصغر ليشبوا على عقيدة قوية مرتبطة بضرورة تحريره من دنس الاحتلال.

وقدم عدد من المنشدين مجموعة من الأناشيد الدينية في مدح الرسول الكريم وحب الأقصى الشريف.

وفي نهاية الاحتفال الذي حضره متصرف اللواء الدكتور عمر الحديد وأئمة ووعاظ جرى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من رواد مراكز تحفيظ القرآن في لواء الرصيفة.

--(بترا)

رن/م ف/ف ق

19/02/2024 16:54:47