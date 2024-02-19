أوقاف الرصيفة تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 19 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في مسجد عبادة بن الصامت.
وتحدث سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عن قدسية هذه المناسبة الشريفة والدلائل التي تشير إليها من منزلة الرسول الكريم عند الله جل وعلا، وقدسية الأماكن الدينية في قلب كل مؤمن بالله.
وبين الحسنات أهمية توجيه البوصلة نحو القدس الشريف كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني ليبقى القلب معلقا بها والسعي الدائم لتحريرها من العدو الإسرائيلي المحتل.
وأشار إلى أن المسلم عليه أن يكون فخورا بانتمائه للأرض المقدسة في مكة المكرمة والقدس الشريف، وأن يجعل تفكيره دائما في حبهما والذود عنهما بالغالي والنفيس.
بدوره، قال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد، إن الإسراء والمعراج درس عظيم في الإيمان بالله وحب الرسول الكريم وتوجيه الاهتمام للأقصى الشريف في كل حين خاصة وانه يتألم بسبب الاحتلال البغيض، داعيا إلى السير على نهج الهاشميين دائما في الدفاع عنه وفضح جميع الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهويده.
ولفت الأحمد إلى ضرورة زرع حب القدس والأقصى في قلوب أبنائنا منذ الصغر ليشبوا على عقيدة قوية مرتبطة بضرورة تحريره من دنس الاحتلال.
وقدم عدد من المنشدين مجموعة من الأناشيد الدينية في مدح الرسول الكريم وحب الأقصى الشريف.
وفي نهاية الاحتفال الذي حضره متصرف اللواء الدكتور عمر الحديد وأئمة ووعاظ جرى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من رواد مراكز تحفيظ القرآن في لواء الرصيفة.
--(بترا)
رن/م ف/ف ق
19/02/2024 16:54:47
MENAFN19022024000117011021ID1107871676
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