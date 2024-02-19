الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 شباط (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين إطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا مهمة تهدف إلى المساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال الاتحاد وفق ما نقلت هيئة "بي بي سي" إن المهمة التي تحددت مدتها مبدئيا بعام واحد، تقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، دون شن أي هجمات "على الأراضي اليمنية".
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن هناك اتصالات عسكرية مستمرة" لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى في المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أعلنوا حتى الآن، اعتزامهم المشاركة بإرسال سفن.
--(بترا)
رش/م ف
19/02/2024 16:47:06
MENAFN19022024000117011021ID1107871675
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