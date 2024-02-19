الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 19 شباط (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين إطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا مهمة تهدف إلى المساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال الاتحاد وفق ما نقلت هيئة "بي بي سي" إن المهمة التي تحددت مدتها مبدئيا بعام واحد، تقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، دون شن أي هجمات "على الأراضي اليمنية".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن هناك اتصالات عسكرية مستمرة" لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أعلنوا حتى الآن، اعتزامهم المشاركة بإرسال سفن.

--(بترا)

رش/م ف

19/02/2024 16:47:06