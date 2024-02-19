الحسين للسرطان.. إنجازات مدفوعة بالإرادة لإنقاذ الحياة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 شباط (بترا) سلوى صالح- منذ تأسيسها حظيت مؤسسة الحسين للسرطان باهتمام ملكي من أجل إنقاذ الحياة وتقديم الدعم النفسي للمصابين بهذا المرض وتحقيق أمنياتهم من بينها حلم أطفال بالتحليق في سماء المملكة حيث بادر جلالة الملك عبدالله الثاني الى جعل هذا الحلم حقيقة عايش الأطفال تفاصيلها لحظة بلحظة.

وفي اليوبيل الفضي لجلالته، تستذكر المؤسسة ممثلة برئيسة هيئة أمنائها سمو الأميرة غيداء طلال، إنجازات سجلت في عهد جلالته منها وأبرزها منح جلالته مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وسام الاستقلال عام 2012 تقديراً للجهود الحثيثة لإنقاذ حياة مرضى السرطان من الأردن والمنطقة، وتطبيق أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية في مجال رعاية السرطان، تسلّمته آنذاك، سمو الأميرة غيداء طلال، بالنيابة عن المؤسسة والمركز.

وتتركّز مهمة المؤسسة على الكفاح ضد مرض السرطان من خلال برامج الوقاية والكشف المبكّر، وتوفير رعاية شمولية للمرضى من الأردن والوطن العربي، إضافة إلى البحث والابتكار، ففي عام 2017 افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، التوسعة الجديدة لمركز الحسين للسرطان، لتتضاعف طاقته الاستيعابية ضمن مرافق متطورة ومتكاملة.

وضمت التوسعة برجاً للمرضى من 13 طابقا، و 179 سريرا إضافية، إلى جانب مبنى للعيادات الخارجية من 10 طوابق، ما اسهم في توسيع نطاق خدمات المركز ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 6 آلاف مريض سنويا، ورفع قدراته العملياتية لتصل الى 300 عملية زراعة نخاع عظم سنويا.

وفي عام 2017 منح مركز الحسين للسرطان، بإرادة ملكية سامية، جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم التطبيقية والبحثية في مجال الأمراض السرطانية، وفي عام 2018 شاركت سمو الأميرة غيداء طلال، مندوبة عن جلالة الملك عبدالله الثاني في ثالث اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ودعت سموها في كلمتها خلال الاجتماع آنذاك، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الأمراض غير السارية التي تعد كارثة إنسانية تدمر المجتمعات في العالم.

كما حصل المركز على شهادة الماجنت العالمية عام 2019، ليصبح أول مركز متخصص بعلاج السرطان خارج الولايات المتحدة الأميركية يُمنح هذه الشهادة، إضافة إلى كونه واحدا من عشرة مستشفيات خارج الولايات المتحدة الأميركية الحاصلة على هذه الشهادة.

وحضر جلالة الملك، الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة والمركز المصنف في المرتبة السادسة عالميا، كمركز شمولي يهتم باحتياجات المريض النفسية، وبرامج العلاج باللّعب والموسيقا، ومتخصص بعلاج السرطان للبالغين والأطفال بمعايير دولية، وبنسب شفاء تجاوزت 85 بالمئة لدى المرضى من الأطفال، كما عمل على توفير أحدث التقنيات العلاجية للمرضى، والتوسّع في مجال البحث العلمي والتدريب.

واستفاد 1770 طالبا مريضا بالسرطان من برنامج العودة إلى المدرسة، و 98 طالبا من برنامج المِنح الجامعية منذ تأسيس البرنامج عام 2020؛ ضمن منهجية الرعاية الشمولية والدعم الأكاديمي الذي يقدّم لمرضى مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى أكثر من 72 ألف مريض سرطان تلقوا العلاج في المركز من جميع أنحاء العالم العربي منذ تأسيسه، وما يزال 27 ألفا يتلقون العلاج في المركز أكثر من 6 آلاف منهم من اللاجئين والنازحين من البلدان المجاورة حصلوا على فرصة للعلاج من خلال تبرعات صناديق الخير والزكاة.

وأوقد جلالة الملك شعلة الأمل والتفاؤل بالمستقبل لمرضى السرطان في جنوب الأردن؛ ففي الثاني من آذار 2023، وضع جلالته حجر الأساس لمركز الحسين للسرطان - مبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة في إطار خطط التوسّع الاستراتيجي المستمر بخدماتها؛ لتلبية جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية لمرضى السرطان.

وسيوفّر المبنى أحدث خدمات الرعاية الشمولية لمرضى الجنوب والتخفيف عليهم مشقة السفر إلى العاصمة، بمساحة بلغت 6738 مترا مربعا وبارتفاع 4 طوابق، وكوادر ضمت 90 مختصّا من الكوادر الطبية والمساندة.

وقاد المركز جهودًا وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ما أتاح لآلاف النساء الوصول المجاني لفحوصات تصوير الثدي بالأشعة السينية ووحدات الفحص المخصصة التي أُنشئت في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تدريب مقدمي الرعاية الصحية وتعزيز الوعي بين النساء، ما أدى إلى زيادة معدلات الكشف المبكر بنسبة 65 بالمئة، بعد إجراء أكثر من 257 ألف فحص ماموجرام لسيدات الأردن منذ عام 2010.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

19/02/2024 16:55:04