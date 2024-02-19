مخطط لبناء 8400 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 شباط (بترا)- كشفت منظمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مخططات لإقامة مستوطنات جديدة داخل أحياء فلسطينية أو بالقرب منها، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت منظمة "عير عميم" الحقوقية، إن 17 مخططا هيكليا للإسرائيليين داخل الخط الأخضر شرق القدس، قُدّمت منذ 7 تشرين الأول الماضي، بمجموع أكثر من 8400 وحدة استيطانية، وإن 4 منها لمستوطنات جديدة بالكامل ستقام داخل الأحياء الفلسطينية أو بالقرب منها.

وأشارت إلى أنه في وقت تتجه أعين العالم نحو قطاع غزة والحدود مع لبنان، يُروج لمشاريع في أحياء استيطانية شرق القدس بسرعة غير مسبوقة، تُصادق عليها حكومة بنيامين نتنياهو بسرعة.

وبينت أن حكومة الاحتلال تستغل العدوان على غزة، لتثبيت مزيد من الوقائع في المناطق الفلسطينية، وهذه المرة في مستوطنة "نوفي رحيل" التي ستبنى على مدخل حي أم طوبا الرئيسي جنوب شرق القدس المحتلة، لتشمل 650 وحدة استيطانية جديدة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/رق

19/02/2024 16:35:39